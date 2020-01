“We konden niet eens twee rijen voor ons uit kijken”: plotse rook in vliegtuigcabine leidt tot paniek bij passagiers Sven Van Malderen

22 januari 2020

15u13

Bron: Metro.co.uk 3 Opschudding tijdens een Ryanair-vlucht van Boekarest naar Londen: de vliegtuigcabine vulde zich kort na het opstijgen plots met rook, met de nodige paniek bij de passagiers tot gevolg. Het toestel moest uiteindelijk terugkeren en een noodlanding maken. De 169 inzittenden en vier bemanningsleden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

De reizigers hadden al meer dan vier uur vertraging omdat er een probleem opgedoken was met het eerste vliegtuig. De opluchting over het reservetoestel bleek echter van korte duur.

Op 1.500 meter hoogte dook er immers plots rook op in de cabine. De passagiers wisten niet wat er aan de hand was, sommigen begonnen te roepen of barstten in tranen uit.

“Het was een traumatische ervaring”, stelt Cosmin Malureanu. “We konden niet eens meer twee rijen voor ons uit kijken. De meeste zuurstofmaskers kwamen ook niet naar beneden en de bemanning liet niets van zich horen. Ik had echt schrik.”

IJsvrij

Een derde vliegtuig moest uiteindelijk opgetrommeld worden. 29 passagiers vonden het echter welletjes en weigerden nog met Ryanair verder te vliegen.

Volgens een woordvoerder werd het eerste reservetoestel voor vertrek nog snel ijsvrij gemaakt. “Misschien is er zo ontdooiingsvloeistof in het airconditioningsysteem terechtgekomen”, klinkt het. “Het vliegtuig is in ieder geval normaal kunnen landen in Boekarest. We excuseren ons bij de klanten voor de vertraging.” Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies fout gelopen is.