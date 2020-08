“We hebben virus onder controle” en “minder doden dan de wereld”: Trump doet bizarre uitspraken over coronavirus Pauline Verhelst

04 augustus 2020

14u20

Bron: De Morgen 2 In een interview waarin hij het vuur aan de schenen wordt gelegd, doet Donald Trump enkele opmerkelijke uitspraken over Covid-19. Volgens de Amerikaanse president is het coronavirus in de Verenigde Staten “onder controle” en heeft het land minder doden dan “de wereld”. Dat zegt hij aan nieuwssite Axios.

In een interview, dat HBO gisteren online plaatste, krijgt Australisch interviewer Jonathan Swan opvallende uitspraken te horen van Trump. De president probeerde onder meer aan te tonen hoe Amerika het beter doet met het virus dan “de wereld”. Op een grafiek toont hij hoe het land minder doden telt dan Europa of zelfs de wereld. Een opmerkelijke vergelijking, zo fronste Swan de wenkbrauwen.

Trump vergeleek bovendien het aantal doden ten opzichte van het aantal besmette gevallen. Volgens Swan is dat geen relevante vergelijking. De interviewer wijst op het belang van het vergelijken van het dodenaantal ten opzichte van de totale bevolking in plaats ten opzichte van het aantal besmettingen. Zo krijg je een idee van hoeveel procent van de bevolking al overleden is aan het virus. “Dat kan je niet doen”, luidt het korte antwoord van de president.

Ook bij de andere grafieken die Trump toonde om zijn punt te maken, ging de president de mist in. Zo wil hij aantonen dat het hoge aantal besmettingen te verklaren is door het feit dat er in de VS meer getest wordt. Op de vraag van Swan waarom dan ook het aantal hospitalisaties en overlijdens stijgt, antwoordt Trump niet. Op een duidelijke manier ontkracht en weerlegt Swan op die manier stuk voor stuk de beweringen van Trump.

Onder controle

In de loop van het interview probeert Trump verder aan te tonen hoe de VS koploper is bij het bestrijden van het virus. Wanneer Swan vraagt wat Trump wat hij bedoelt met de uitspraak dat het virus onder controle is, terwijl nog steeds duizend Amerikanen per dag sterven, antwoordt de president: “Mensen sterven dat is waar, maar het is wat het is.” Volgens hem is het virus “zo veel onder controle, als het kan.”

Nochtans is de coronacrisis nog lang niet voorbij in de Verenigde Staten. Integendeel, de VS heeft momenteel de meeste coronabesmettingen en coronadoden ter wereld. Er zijn intussen al meer 4,6 miljoen besmettingen en ruim 154.000 coronadoden geregistreerd.

Volgens Deborah Birx, coronacoördinator van het Witte Huis, zit het land in “een nieuwe fase” bij het bestrijden van het coronavirus. “Wat we nu zien in anders dan in maart en april. Het is buitengewoon wijdverspreid. Het virus grijpt zowel op het platteland als in de steden om zich heen”, aldus Birx.

Bekijk hier het volledige interview: