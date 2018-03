“We gaan er allemaal aan!”: zwarte doos onthult ijzingwekkende laatste woorden van piloten voor Russisch vliegtuig met 71 inzittenden neerstort KVDS

07 maart 2018

16u04

Bron: RBC, 78.ru 0 Het Russische onafhankelijke nieuwsagentschap RBC heeft een transcriptie gepubliceerd van het laatste gesprek dat de piloten voerden van een passagiersvliegtuig dat vorige maand neerstortte vlakbij Moskou. Alle 71 inzittenden kwamen daarbij om het leven. In hun allerlaatste woorden klinkt de blinde paniek door die zich van hen meester maakt op het moment dat ze beseffen dat het toestel niet meer te redden is.

Het vliegtuig van Saratov Airlines was net opgestegen op de luchthaven van Domodedovo, toen het op 11 februari in de problemen kwam. Dat is te horen in het laatste gesprek van de piloten dat werd opgenomen door de cockpitvoicerecorder, een van de twee zwarte dozen aan boord. Kapitein Valery Gubanov maant zijn copiloot Sergei Gambaryan daarin wanhopig aan om op te trekken, terwijl het toestel steeds sneller de dieperik in gaat en de automatische piloot een alarm laat horen.

"Optrekken!"

“Waarom ga je omlaag”, klinkt het bij de piloot. “Wat doe je? Waarom ga je omlaag? Hoogte! Hoogte! Hoogte!” Waarop de automatische piloot waarschuwt dat de grond dichterbij komt: “Grond voor ons! Grond voor ons! Optrekken! Grond voor ons!” Waarop de piloot nog een keer zegt: “Omhoog!” en dan “Dat is het! We gaan er allemaal aan!” (lees hieronder verder)

De transcriptie werd volgens RBC authentiek verklaard door een bron bij de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia en bij de Russische luchtvaartdienst IAC. Officieel wilden beide instanties echter geen commentaar geven. IAC meldde eerder wel al dat de zwarte dozen leken aan te geven dat de crash veroorzaakt werd door ijsvorming op het systeem dat de druk meet. De copiloot zou de verwarming op de sensoren vergeten aanzetten zijn, waardoor de snelheid verkeerd werd aangegeven. Ook dat blijkt uit de transcriptie. Daarin waarschuwt de automatische piloot meermaals dat de snelheid gecontroleerd moet worden. Volgens nieuwszender 78.ru zouden de foute gegevens tot paniek hebben geleid en vloog de copiloot onbewust omlaag in plaats van op te trekken. (lees hieronder verder)

Volgens de IAC begonnen de problemen 2 minuten en 30 seconden na het opstijgen, zo meldde de dienst eerder al. De piloten hadden de automatische piloot aangezet en het boordsysteem maakte melding dat er een verschil was in de gegevens van twee snelheidsmodules: de hoofdmodule en de back-up. Op een hoogte van 2.000 meter bedroeg het verschil 30 kilometer per uur. Daarop namen de piloten de besturing van het toestel weer zelf in de hand. Maar dat ging intussen in een hoek van 30 tot 35 graden omlaag. Er kon nog opgetrokken worden tot 25 graden, maar het was al te laat.

Het toestel was onderweg van Moskou naar de stad Orsk, bij de grens met Kazachstan. Niemand van de inzittenden overleefde de crash.