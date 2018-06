"We ga hen hier niet laten liggen": autoriteiten in Guatemala zetten zoektocht naar slachtoffers vulkaanuitbarsting stop, maar hun families blijven doorgaan IVI

08 juni 2018

11u42

Bron: AP 0 Na de uitbarsting van de Vuurvulkaan in Guatemala, afgelopen zondag, heeft de regering van het land gisteren beslist om de zoektocht naar vermisten te staken. De omstandigheden waarin de reddingswerkers moeten werken zijn te gevaarlijk. Er zijn officieel 109 mensen omgekomen, maar zeker 200 anderen zijn nog vermist. Vele families gaan nu zélf op zoek naar hun geliefden, ondanks de vraag van de autoriteiten om weg te blijven.

De 19-jarige Estuardo Hernandez is ervan overtuigd dat zijn ouders in hun huis begraven liggen onder het puin van de uitgebarsten Volcán de Fuego. Hij was aan het bellen met zijn vader toen miljoenen ton vulkanisch as de buurt van San Miguel Los Lotes zo goed als van de kaart veegde. “Het laatste dat ik hem hoorde zeggen was ‘ga naar binnen, er is daar veel vuur’. Volgens mij zaten ze dus in het huis”, zegt de tiener tegen persagentschap AP.

Estuardo is ervan overtuigd dat zijn ouders in de slaapkamer schuilden. Hij wil hen dan ook vinden, maar zelf kan hij zich geen weg banen tussen het puin, dat tot aan het dak komt. Daar heeft hij een bulldozer en graafmachine voor nodig, maar die worden nu ingezet om de wegen opnieuw vrij te maken. “Zonder hulp van de autoriteiten kunnen we niets doen… het enige wat telt voor de overheid is de snelweg. Waarom brengen ze de machines niet naar hier?”, klinkt het hopeloos.

Moeder, broers, nichtjes en neefjes

Alejandro Esqueque (45) was het beu om te wachten op de overheid om de lichamen van zijn moeder, drie broers en vier nichtjes en neefjes te zoeken. Samen met een groep vrienden en collega’s - Alejandro zit in de bouw - werkt hij sinds gisteren om met een schop het huis te ruimen. De woning zit tot aan het dak vol met as van de vulkaan. “We hebben een graafmachine nodig, maar de autoriteiten moeten toestemming geven en dat willen ze niet”, zegt de man tegen AP. Ook hij is ervan overtuigd dat zijn familieleden in huis waren op het moment van de uitbarsting. “Mijn moeder zat in een rolstoel en kon niet vluchten, maar mijn broers zouden haar nooit achtergelaten hebben.” Graafmachine of niet, Alejandro is niet van plan weg te gaan. “Ik ga hen hier niet laten liggen.”

Met planken en stokken

Francisco Chavez zoekt naar zijn zoon, schoondochter en vierjarig kleinkind. Samen met zijn twee andere zonen is hij deze week beginnen graven met gebroken planken en stokken. Maar door de regen is het vulkanisch as zo goed als beton geworden. Eigenlijk mag Francisco er niet komen in het dorp, want het is afgesloten door de politie. Maar zoals vele families is hij door de blokkade gestormd om zijn gezin te zoeken.

Enkele politieagenten zagen hem graven met zijn zonen. In plaats van hen weg te sturen, hebben de agenten hen enkele schoppen geleend en zijn ze mee beginnen graven. Een mooi gebaar. Maar het is het gebrek aan hulp van de overheid dat Francisco kwaad maakt. “Ze zijn de snelweg aan het opruimen. De president heeft verplichtingen tegenover zakenmensen. Maar hier heeft niemand hem iets te bieden, dus laat hij dit deel achter als een begraafplaats”, zegt Francisco boos.

Begraven

Nohemi Ascon (41) is ook niet te spreken over de regering en vooral de genomen beslissing om de zoektocht te staken. “Het is hun job. Het is niet correct om de slachtoffers daar achter te laten. Ze moeten hen zoeken zodat we ze kunnen begraven”, zegt Nohemi. Nohemi is veel mensen kwijt. Zes nichtjes en neefjes - tussen 1 en 8 jaar oud - zijn omgekomen. Hun lichamen werden gevonden, dicht bij elkaar op een bed. “Mijn vader, moeder en zussen waren er ook”, zegt ze.

President Jimmy Morales heeft woensdag een kort bezoek gebracht aan de getroffen regio. Een bezoek dat bij veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Hij heeft niet met de inwoners gepraat en heeft geen hulp aangeboden. Na een paar minuten is hij weer vertrokken in een konvooi richting zijn helikopter.