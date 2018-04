“We ademden geur in van bloed”: Masa (7) overleefde vermeende gifgasaanval in Douma en vertelt wat precies gebeurde KVDS

16 april 2018

06u53

Bron: BBC, The Sunday Times 18 Een 7-jarig meisje dat de vermeende aanval met gifgas overleefde in het Syrische Douma een week geleden, heeft aan de Britse openbare omroep BBC vertelt wat ze precies meemaakte. Ze was thuis met haar familie toen de bommen neerkwamen en schuilde in een kelder met tientallen buren. “Plots sloeg een projectiel in en er volgde een sissend geluid: shhhhhhh”, zegt ze.

In de daaropvolgende chaos hoorden Masa en haar familie dat ze moesten lopen voor hun leven. Maar het meisje viel toen ze wegrenden en ze hoorde haar moeder gillen ‘mijn dochter!’. Haar oom raapte haar op van de grond en droeg haar naar boven in het appartementsblok.

Tweelingzus

Masa en haar tweelingzus Malaz werden naar een medische post gebracht op het einde van een tunnel, waar medisch personeel hen op de grond legde en afspoelde met water, zodat eventuele chemische stoffen werden weggespoeld. Beelden van het meisje - dat compleet in paniek was - gingen een week geleden de wereld rond. Ze vertelde ook hoe ze een injectie kreeg, terwijl ze overal rond zich de levenloze lichamen zag van kindslachtoffers, onder meer baby’s. Later ging ze weer naar huis, maar de nachtmerrie herbegon daar. Met een nieuwe aanval.

“We gingen slapen en er volgde een nieuw bombardement”, zegt Masa. “We werden bedekt met stof. We gingen terug naar de kelder en ik zag hoe ze de lichamen van de doden binnenbrachten. In plaats van lucht ademden we de geur in van bloed.”

Sissend geluid

Het meisje vertelde aan de krant The Sunday Times dat haar shirt na de vermeende gifgasaanval naar chloor rook. Haar moeder Amani (34) verklaarde iets soortgelijks. “De bommen waren uitzonderlijk sterk die nacht. Ze waren erg luid en er was overal stof. Daarna was het stil en hoorden we twee inslagen. Maar er volgde geen explosie. Er was alleen een sissend geluid.”

Volgens de Verenigde Staten werden chloor en saringas gebruikt in de aanval op 7 april. Daarbij kwamen zeker 75 mensen om het leven. De hulporganisatie Witte Helmen heeft intussen ook een foto vrijgegeven waarop een gasbus te zien is op het dak van een gebouw in Douma.

De Syrische regering wordt er nu van beschuldigd dat ze haar eigen bevolking vergast. Syrië en haar bondgenoot Rusland ontkennen dat. Onder meer inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) proberen nu Douma te bezoeken om vaststellingen te doen.

Bombardement

De VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de aanval in de nacht van vrijdag op zaterdag beantwoord met een bombardement op een aantal sites voor chemische wapens in Syrië.