“Wat verschilt mijn leven toch van dat van iemand die elke ochtend rijst plukt op het veld”: influencer met grond gelijk gemaakt na vakantiepost KVDS

18 juni 2019

11u42

Bron: Bored Panda, Evening Standard 0 Een Zweedse influencer heeft de wind van voren gekregen nadat ze een “gevoelloze” post online zette terwijl ze op vakantie was op het Indonesische eiland Bali. De kritiek was zo erg dat Natalie Schlater zelfs besloot om haar Instagramaccount af te sluiten.

Meer dan 12.000 volgers had de jonge vrouw uit Stockholm al verzameld, en die volgden trouw haar doen en laten. Maar daar kwam abrupt een einde aan.

Loeihard

Op vakantie in Indonesië postte ze een foto van zichzelf in bikini aan de rand van een rijstveld, terwijl ze toekeek hoe een man aan het werken was. “Wat verschilt mijn leven toch van dat van iemand die elke ochtend rijst plukt op het veld”, schreef ze erbij.





De kritiek kwam snel en was loeihard. “Komende van een ‘influencer’ klinkt dit als opschepperij”, schreef iemand in de reacties. En ook: “Dit is een combinatie van narcisme, domheid en apathie”.

Sommigen gingen nog een stapje verder met uitspraken als: “Hij heeft waarschijnlijk wél zelfrespect” en “Ongelofelijk hoe je in je ondergoed moet staan om diepe gedachten te hebben”.

“Wauw, dit is een van de ergste die ik al gezien heb”, klonk het ook. “Als ze echt een ‘influencer’ was, had ze de man misschien kunnen vragen om hem te helpen en een dag in zijn schoenen te staan. En misschien had ze hem dan ook kunnen vragen of het wel oké was om een foto te posten waar hij op stond, met een diepgaandere tekst over hoe zijn leven echt is. Dit is meer een ‘mijn leven is beter dan dat van hem, kijk naar mijn achterste’-foto.”

Anderen keerden het perspectief om: “Stel je voor dat je een nederige rijstboer bent, die bij het krieken van de dag moet opstaan zodat hij genoeg rijst kan verzamelen om zijn familie te voeden, en misschien een beetje meer om aan zijn buren te geven of te verkopen op de markt. Stel je voor dat je opkijkt om het zweet van je voorhoofd af te vegen en dat je dan die vreselijke blanke trien ziet staan toekijken naar hoe hard je aan het zwoegen bent.”

Schlater postte later een mededeling waarin ze vertelde dat ze “vreselijk verkeerd begrepen” was. “Ik ben me erg bewust van mijn voorrechten en ben erg dankbaar voor alles wat ik heb in mijn leven. Ik wilde gewoon delen hoe hard de inwoners van Indonesië werken en hoe ongelofelijk lief ze zijn. Het was nooit mijn bedoeling om respectloos over te komen. Het spijt me als ik iemand gekwetst heb, want dat was niet de bedoeling.”

Medelijden

Aan het magazine Bored Panda vertelde ze ook dat ze “erg hard” werkt om het geld bijeen te krijgen dat ze nodig heeft om op reis te gaan en dat ze niet van “rijke komaf” is, “hoewel het zo misschien wel lijkt op sociale media. Maar niet alles is daar wat het lijkt.”

“Ik wil geen medelijden, maar ik bedoelde met mijn post alleen maar dat de man zijn hele leven zo hard gewerkt heeft voor zo weinig”, vertelde ze. “En ik wilde dat we allemaal zouden beseffen dat we te vaak alles wat we hebben voor vanzelfsprekend nemen. Ik wou dat ik het anders had verwoord.”