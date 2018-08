"Wat is er mis met jou?": jongetje (4) met autisme weigert te eten na rake opmerking van klant in Aldi TTR

24 augustus 2018

15u44

De 4-jarige Caden was laaiend enthousiast toen hij zaterdag met zijn moeder Hannah Sewell boodschappen deed in de Aldi in Chester. Caden zag zijn favoriete pak appels liggen en maakte vreugdesprongetjes om te tonen hoe blij hij was. Tot grote frustratie van een andere klant, die zich naar de jongen boog en een gemene opmerking gaf. In een open brief richt Cadens moeder zich nu rechtstreeks tot de vrouw die ervoor zorgde dat haar zoontje verdrietig werd en niet meer wilde eten.

Caden kan niet praten, maar dat betekent volgens zijn moeder niet dat hij niet kan tonen hoe blij hij is. Afgelopen zaterdag werd het jongetje enthousiast toen hij appels zag liggen, omdat dat zijn favoriete stuk fruit is. Op dat moment stapte een andere klant op hem af, waardoor Caden nog gelukkiger werd. Hij dacht immers dat de vrouw "hallo" tegen hem zou zeggen.

“Hou je kind onder controle, mensen proberen hier te winkelen”, zei een onbekende vrouw tegen Cadens moeder, die onmiddellijk haar excuses aanbood. Ze vertelde haar dat haar zoontje gewoon blij was, maar de vrouw rolde met haar ogen en richtte zich vervolgens tot de kleine Caden.



"Wat is er mis met jou? Neemt jouw mama je nooit ergens mee naartoe?”, zei ze tegen de 4-jarige jongen terwijl ze hem in de ogen keek. Caden was onmiddellijk aangedaan door wat de vrouw tegen hem had gezegd. Hannah greep meteen in en antwoordde dat haar zoontje niet kon praten, waarop de vrouw opnieuw een gemene opmerking gaf. “Dat verbaast me niets, hij kan nog niet eens deftig door een winkel wandelen”, klonk het. (Lees verder onder de foto.)

Verdrietig

De jonge moeder zag dat haar zoontje nog altijd van slag was door wat er zich zopas had afgespeeld. Om hem op te beuren nam ze hem mee naar zijn favoriete restaurant om chicken nuggets te eten, maar zelfs dat kon geen glimlach op het gezicht van de jongen toveren. Hij staarde verdrietig voor zich uit en weigerde een hap te eten.



"Normaal vindt hij het geweldig daar bij Wendys. De appelstukjes zijn er gekleurd en hij houdt ervan om die te sorteren op zijn bord. Maar deze keer niet. Hij was zelfs te ontdaan om te eten. Hij heeft daar een hele lange tijd gewoon radeloos voor zich uit gekeken”, vertelt de moeder.

Open brief

In haar open brief op Facebook richt Hannah zich rechtstreeks tot de vrouw die haar zoon en zichzelf ongelukkig liet voelen. “Het spijt me dat je vond dat mijn kind niet blij mocht zijn over zijn favoriete appels. Ik vind het erg voor je dat je op en neer springen blijkbaar zo belangrijk vindt dat je mezelf én mijn zoon erover aanspreekt", schrijft ze.

"Je hebt het waarschijnlijk niet eens gemerkt, maar Caden was zelfs blij toen je iets tegen hem kwam zeggen. Hij was vroeger zo bang van onbekenden, daar werken we al heel lang samen aan”, klinkt het. “Ik weet niet eens of je dat kon zien, maar je hebt zijn hart gebroken en het mijne door je gemene opmerkingen. Door jouw gedrag was hij de hele dag niet meer blij. Hij sprong niet meer op en neer, hij staarde alleen maar ongelofelijk droevig voor zich uit.” Afsluiten deed ze met een sarcastische opmerking. “Ik hoop dat je fier bent op wat je gedaan hebt...”

Het verhaal van het jongetje met autisme en zijn moeder werd intussen bijna 170.000 keer gedeeld op Facebook. De jonge vrouw is ontzettend blij met de vele lieve reacties die ze krijgt. “Er sturen nu talloze kinderen en ouders mij verhalen toe: dat ze dit ook hebben meegemaakt. Dat ze achter me staan. Prachtig, die menslievendheid!” Dat bracht Hannah op het idee om een nieuwe pagina aan te maken, 'Apples for Caden', waar "mensen elkaar kunnen ontmoeten en verhalen als deze kunnen delen".