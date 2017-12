"Wat eten we met kerst?" Twee mannen betrapt met 27 kreeften in auto FT

14u42

Tijdens een controle in Noord-Beveland, Zeeland, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit twee mannen betrapt die kreeften hadden opgevist uit de Oosterschelde. Ze vond de 27 dieren in de kofferbak van de auto van een duiker en zijn handlanger. De kreeften zijn teruggezet in de Oosterschelde. De duikuitrusting van de mannen werd in beslag genomen. Beiden krijgen een proces-verbaal. Het is intussen al de tweede keer dat ze betrapt worden. Voor duikers is het verboden om kreeften uit het water te halen. Alleen beroepsvissers mogen onder voorwaarden tussen 1 april en 15 juli op kreeften vissen.