'Wapenstilstand' in Zweedse politiek is voorbij: minderheidsregering fel onder vuur om corona-aanpak

08 juni 2020

10u53

Bron: ANP 5 De Zweedse sociaaldemocratische premier Stefan Löfven krijgt zware kritiek van de oppositie te verduren vanwege de losse corona-aanpak van zijn regering. Tot voor kort gold er in Zweden een politieke wapenstilstand tussen (minderheids-)regering en oppositie als het ging over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Maar die is voorbij.

In Zweden zijn nu al meer dan 4.500 personen aan het longvirus overleden. Bovendien zit het aantal dagelijkse besmettingen de laatste week opnieuw in stijgende lijn, met vrijdag een nieuw record van 1.140 besmettingen in 24 uur tijd (zie grafiek). De Zweedse aanpak, die onder meer inhield dat cafés, restaurants en scholen mochten openblijven, heeft mogelijk bijgedragen aan het relatief hoge dodental, gaf hoofd-epidemioloog Anders Tegnell vorige week voor het eerst toe. De stijging van het aantal besmettingen was volgens hem bovendien niet volledig toe te schrijven aan het stijgend aantal testen.

Sinds de architect van de Zweedse coronastrategie zelf vraagtekens bij de aanpak plaatste, ontstaan er nu stilaan ook scheurtjes in de politieke wapenstilstand in het land. Oppositieleiders legden de sociaaldemocraat Löfven gisterenavond het vuur aan de schenen in een debat tussen partijleiders dat op televisie werd uitgezonden. De leider van de grootste oppositiepartij, de Moderaterna of Gematigde Partij, zei dat er "duidelijke en fundamentele fouten" waren gemaakt in de corona-aanpak. "Er waren geen persoonlijke beschermingsmiddelen in de verzorgingshuizen, terwijl iedereen wist dat de bewoners daar het kwetsbaarst zijn", aldus de centrumrechtse partijleider Ulf Kristersson.

"De Zweedse regering heeft de verspreiding van het virus opzettelijk toegelaten", klaagde Ebba Busch, aanvoerder van de christendemocraten. De rechtspopulistische Zweden Democraten eisten het ontslag van epidemioloog Tegnell.



De regering van Löfven is sinds begin vorig jaar aan de macht, en is een minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen, die gedoogd worden door de liberalen en de Centrumpartij. Hoewel Löfven toegaf dat er te veel ouderen in verzorgingshuizen zijn overleden en dat de overheid meer tests had moeten laten uitvoeren, bleef hij de strategie van zijn regering verdedigen. De druk op de premier om een strenger beleid te voeren neemt nochtans toe, omdat meerdere Europese landen Zweden de toegang verbieden vanwege het relatief hoge aantal besmettingen van 44.730 in het Scandinavische land.

Vorige week bleek uit een peiling dat het aantal Zweden dat vertrouwen heeft in de aanpak van de regering met 20 procent is gedaald. Nu staat nog minder dan de helft van de bevolking achter de corona-strategie. Een politieke peiling van einde mei die vanmorgen uitkwam en uitgevoerd werd door het centrale statistiekbureau van het land, toont wel nog grote steun aan voor de sociaaldemocraten van premier Löfven. Zijn partij zou bijna 9 procent stijgen in vergelijking met de vorige peiling in november vorig jaar en uitkomen op 33,7 procent. De Gematigde Partij zou de tweede grootste blijven met 20,1 procent, de Zweden Democraten zouden aanhang verliezen en derde worden met 17,1 procent.

