"Wapenstilstand afgesproken in zuiden van Syrië" IVI

29 juni 2018

21u48

Bron: ANP 0 Een Jordaanse regeringsfunctionaris heeft gezegd dat er in het zuiden van Syrië overeenstemming is bereikt over een staakt-het-vuren. Het bestand moet leiden tot "toenadering" tussen de rebellen en de troepen van de Syrische president Assad.

De bron gaf geen verdere details over de wapenstilstand in het gebied rond Daraa. Daar wordt sinds een week hevig strijd geleverd. De vrees voor een nieuwe humanitaire ramp lijkt gerechtvaardigd. Tienduizenden mensen zijn al gevlucht richting de grens met Jordanië en de door Israël bezette Golanhoogvlakte.

Volgens de jongste schatting van de VN is het aantal ontheemden in de regio deze week verdrievoudigd en opgelopen tot 160.000. Woordvoerder Mohammad Hawar vreest bovendien dat het eind nog niet in zicht is. In Jordanië worden al meer dan 650.000 door de VN geregistreerde vluchtelingen opgevangen. Meer zegt Jordanië niet aan te kunnen.

Overwinning

Hezbollah-leider Sayyed Hassan Nasrallah, die met steun uit Iran een belangrijke bondgenoot is van Assad, kondigde eerder op de dag al een "heel grote overwinning'' aan in Zuid-Syrië. De staatsmedia beweren dat het regeringsleger aan een opmars bezig is en verscheidene dorpen en steden heeft heroverd op de opstandelingen.

Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen informatie over een eventuele wapenstilstand. Washington noemde de situatie onverminderd "beroerd'' door de aanhoudende bombardementen door Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen.