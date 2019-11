“Wapenembargo Libië herhaaldelijk geschonden”

11 november 2019

Bron: ANP

Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Turkije hebben herhaaldelijk het internationale wapenembargo tegen Libië geschonden. Ook is het "zeer waarschijnlijk" dat een buitenlands gevechtsvliegtuig verantwoordelijk is voor een dodelijke aanval op een detentiecentrum voor migranten. Dat zeggen VN-experts in een vertrouwelijk rapport dat is ingezien door Reuters.