“Wanhopig gevecht om voldoende steun te vinden”: Britse media blikken vooruit op historische stemming over brexitakkoord LH

18 oktober 2019

12u41

Bron: Sky News, BBC, de Volkskrant 0 Nu er een nieuw brexitakkoord is tussen de EU-onderhandelaars en de Britse regering zijn alle ogen gericht op de historische stemming in het Britse parlement morgen. “Nu komt het aan op de getalletjes”, schrijft de krant The Guardian. De Britse premier Boris Johnson zal vooral moeten rekenen op de steun van rebelse Conservatieve parlementsleden en een aantal Labour-parlementsleden. Maar dat het kantje-boortje wordt op ‘Super Saturday’, staat nu al vast.

Morgen volgt het lastige gedeelte, is de algemene teneur in de Britse kranten. “Boris Johnson zal de komende 24 uur verwoede pogingen doen om zijn akkoord te verkopen aan de parlementsleden”, zo schrijft The Times deze ochtend. De brexitgezinde pers die zich altijd verzetten tegen de deal van Theresa May altijd, zoals The Daily Telegraph en The Sun zijn nu wel optimistisch. Volgens The Telegraph, die een foto van een opgeluchte Johnson op de voorpagina plaatste, is de Britse premier zelfs “een echte staatsman”. Volgens The Sun is het akkoord dat gisteren werd aangekondigd een “enorme overwinning” voor Johnson.

Andere kranten zijn veel voorzichtiger. “Op de rand van de brexit... nog maar eens”, kopt The Daily Mirror. “Hij staat voor een wanhopig gevecht om voldoende parlementsleden voor het akkoord te winnen.” Hoe kan Johnson genoeg stemmen vergaren? BBC en Sky News schrijven dat het zeer nipt zal worden. Ook volgens een berekening van The Financial Times zal Johnson moeten vechten voor de laatste extra stemmen.

Alle progressieve partijen (Liberaal-democraten, Groenen, de Schotse en Welshe nationalisten) zullen tegen de deal stemmen. Ook de Noord-Ierse Unionisten van DUP, die tien cruciale Lagerhuiszetels bezet, zullen tegen stemmen. Dat herhaalde parlementslid Sammy Wilson deze ochtend nog eens bij BBC Radio 4. Johnsons enige hoop is dat de DUP valt voor politieke omkoping, zoals een nieuwe smak geld of intrekking van het regeringsvoornemen om abortus en het homohuwelijk te legaliseren.

Over de leden van de European Research Group, de conservatieve groep van harde brexiteers die de deal van Johnsons voorganger May nooit steunden, kan Johnson optimistischer zijn. Hun boegbeeld, Jacob Rees-Mogg, prees Johnson gisteren de hemel in en steunde het akkoord met veel enthousiasme. De harde brexiteers denken bovendien dit hun laatste kans is. Wanneer het akkoord van Johnson sneuvelt, is de kans aanwezig dat de uiterst linkse Corbyn de macht overneemt of een EU-gezinde coalitie aantreedt. Dat zou immers hun grootste nachtmerrie zijn.

Zelfs als je rekening houdt met de steun van de harde harde brexiteers, kan je al besluiten dat Johnson een nieuwe nederlaag tegemoet gaat. De premier ziet zich nog maar verzekerd van de steun van 287 van de 639 zetelende parlementsleden. Dit betekent dat hij nog 33 parlementsleden over de streep moet trekken om een meerderheid van 320 te vinden.

Daarom kijkt Johnson nu naar drie groepen: de Conservatieve rebellen die uit de partij gezet werden, een aantal leden van de Labour-oppositie en onafhankelijke parlementsleden die uit de Labour-partij stapten uit onvrede met de koers van voorzitter Jeremy Corbyn.

Ironisch genoeg moet Johnson nu dus steun zoeken bij Conservatieve rebellen die hij eerder uit de partij gooide. Oliver Letwin, een van de voormalige leden van de partij, verklaarde bij de BBC dat hij de deal zou steunen, en dat er in totaal 17 of 18 van de 21 rebellen zijn voorbeeld zouden volgen. Dat zou het aantal stemmen voor Johnsons deal op 304 of 305 brengen.

Een cruciale rol is ook weggelegd voor een groep van twintig tot dertig Labour-afgevaardigden die in principe voor een akkoord zijn en die Mays deal uiteindelijk hebben gesteund. Op die groep zal Johnson zich vooral richten op de deal te verkopen. Het gaat om Labour-parlementariërs met een achterban die sterk voor leave is. Zij willen het akkoord steunen op voorwaarde dat er goede sociale standaarden voor werknemers gegarandeerd blijven. Maar in die fractie zal Johnson nog veel overtuigingskracht moeten gebruiken.

Volgens Sky News zijn er alvast een viertal onafhankelijke ex-Labour-leden die voor de deal zullen stemmen, wat het aantal op 310 zou brengen. Op die manier zou Johnson nog tien stemmen nodig hebben. Nog volgens Sky News bestaat de kans dat er zes Labour-leden voor zouden stemmen. De verwachting bij gokkantoren is echter dat Johnson zeven stemmen tekort gaat komen. De historische zitting begint morgen om 9.30 uur plaatselijke tijd. Het wordt nagelbijten tot dan.