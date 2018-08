"Wandelaars werden weggekatapulteerd als kogels": zeker 11 toeristen omgekomen door stortvloed in Zuid-Italiaanse kloof ADN KV KVDS AW

20 augustus 2018

19u22

Bron: Belga, ANP 9 Zeker elf toeristen zijn gisteren tijdens een excursie in een kloof in het nationaal park van Polino, in het Zuid-Italiaanse Calabrië, om het leven gekomen. Een man die gisteren gered werd, stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn verwondingen. Daardoor loopt de dodentol op tot elf personen. Er zijn nog vijf vermisten.

Hevige neerslag had een bergriviertje in de schilderachtige kloof van Raganello, in de buurt van bergdorp Civita, zwaar doen aanzwellen. De wandelaars werden verrast door het snelstromende water. Verschillende mensen werden meegesleurd.

Nauw en diep

"De kloof is nauw en diep", aldus Carlo Tansi. "De rotswanden kunnen tot een kilometer hoog zijn. De kloof liep in heel korte tijd vol met water en dat had zo een kracht dat de wandelaars als kogels weg werden gekatapulteerd en tot 3 kilometer verderop terechtkwamen."

De krant La Repubblica schrijft dat enkelen zich konden redden door zich aan de rotsen vast te houden. Een kind werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 23 personen gered, meldt nieuwsagentschap Ansa op basis van de prefectuur. Zeker vijf personen zijn nog vermist. De zoektocht naar hen ging afgelopen nacht door.

In de Italiaanse krant Corriere della Serra getuigt een Nederlander die bij het incident gewond raakte aan het hoofd. “Er kwam een muur van water naar beneden. We hadden geen tijd om iets te doen. We hebben echt geluk gehad.”

Dat zegt ook een Italiaanse ooggetuige: “Het was de hel, ongelofelijk om te zien. Er zijn geen woorden voor.”

Reddingswerkers

Op televisiebeelden is te zien hoe reddingswerkers toesnellen. Zij gebruikten touwen om zich in het diepe ravijn te laten zakken. Ook een helikopter werd ingeschakeld om vermisten op te sporen, de reddingswerkers weten immers niet hoeveel mensen zich op het ogenblik van de stortvloed precies in de kloof bevonden.

De canyon is volgens de gemeente Civita 13 kilometer lang en met kristalhelder water en spectaculaire rotsformaties een populaire uitstap bij toeristen.

Volgens reddingswerkers komt dit soort vloedgolven wel vaker voor in de winter, maar is het de eerste keer dat het ook in de zomer gebeurt.