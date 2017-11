"Waarom zocht hij geen hulp?": Amerikaan schiet eerst vrouw, dochter (3) en zoon (9 maanden) dood, dan pleegt hij zelfmoord Sven Van Malderen

15u21

Bron: Azcentral.com 0 Tragedie in Arizona: een man schoot er eerst zijn vrouw, driejarige dochter en zoon van negen maanden dood, daarna pleegde hij zelfmoord. Financiële zorgen zouden aan de basis gelegen hebben.

Facebook Annie en Jason Fairbanks, met hun kinderen.

Jason Fairbanks woonde met zijn gezin in een wijk voor de betere middenklasse. Een collega, die zich zorgen maakte omdat hij niet komen opdagen was op het werk, deed gisteren de gruwelijke ontdekking.

Het koppel baatte samen een kinesitherapie- en revalidatiecentrum uit in Scottsdale. Annie was bijvoorbeeld gespecialiseerd in persoonlijke trainingen en holistische voeding.

Facebook

"Harde werker"

Laura omschrijft haar broer Jason als een harde werker en een 'beschermengel'. "Maar ik wist ook dat ze geldzorgen hadden (zoals het onderzoek inmiddels ook duidelijk maakte; nvdr). Waarom heeft hij toch geen hulp gevraagd? Hij was geen slecht persoon, hij zag zijn familie zo graag. Elke dag kwam hij me bezoeken in het restaurant waar ik werkte, samen met onze vader. En dan deden ze iedereen lachen, hun band was zo intens."

Jason en Annie gaven elkaar het jawoord nadat ze anderhalf jaar lang samengewoond hadden. Vanaf dan volgde ook de stap naar kinderen. "Wat heeft Annie die kleintjes graag gezien", mijmert Laura. "Ze had altijd een lach op haar gezicht, bij haar voelde je je meteen op je gemak."