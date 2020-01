“Waarom nu?” en “Moeten we nog meer verwachten?”: onze expert Robin Ramaekers beantwoordt vragen over Iraanse raketaanval KVDS

09u53 40 De raketaanvallen van Iran op twee Amerikaans-Iraakse legerbasissen afgelopen nacht kwamen niet onverwacht, volgens VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers. Waarom vonden ze nu precies plaats? En wat moeten we de komende uren en dagen nog verwachten? Hij beantwoordt die vragen.

Waarom nu deze aanval van Iran?

“De aanvallen waren aangekondigd. Teheran had gezworen zich te wreken voor de dood van generaal Soleimani. Die is gisteren begraven, dus het was te verwachten dat de aanval eraan kwam. Afgelopen nacht is dat ook gebeurd, op twee zeer specifieke doelwitten.”

Valt er nog meer te verwachten?

“Het is afwachten hoe de situatie verder evolueert, maar beide landen kunnen nu aan hun achterban zeggen dat ze gedaan hebben wat ze moesten doen. Stel dat er onmiddellijk gereageerd was door de Amerikanen en dat ze de raketinstallaties van waar de raketten afgelopen nacht werden afgevuurd meteen hadden uitgeschakeld, dan hadden we nu in een compleet andere situatie gezeten. In een open en escalerend conflict, waarbij beide landen een oorlog met elkaar zouden beginnen. Dat is gelukkig niet het geval.”

Kan het dat de Verenigde Staten niet reageren?

“Het kan perfect dat Amerika op dit moment verkiest om niet te reageren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaker verrassende beslissingen genomen op het allerlaatste moment. Zo’n beslissing zou ook al afgelopen nacht gemaakt kunnen zijn: gaan we onmiddellijk reageren op de Iraanse aanvallen of niet. Blijkbaar heeft iemand beslist om dat niet te doen. Het zou dus perfect kunnen dat Amerika vindt dat er voldoende is gebeurd en dat het geen enkele zin heeft om het conflict op de spits te drijven. Noch Amerika, noch Iran heeft daar baat bij. Het is dus perfect mogelijk dat Amerika het hier voorlopig bij laat.”