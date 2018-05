"Waarom ik getrouwd ben met een gevangene die levenslang kreeg voor dubbele moord" Sven Van Malderen

31 mei 2018

15u36

Bron: Barcroft 0 Zes jaar geleden is Kacey Rush (43) in het huwelijksbootje gestapt met een gevangene die levenslang kreeg voor een dubbele moord. In een filmpje legt het ex-model uit Los Angeles uit waarom ze die opmerkelijke stap gezet heeft.

In 2010 schreef de vrouw een eerste brief naar Travis Berry. Niet omdat ze per se een pennenvriend zocht, maar omdat ze geïnteresseerd was in de psychologische kant van de zaak. "Ik vroeg me af waarom al die gevangenen altijd beweerden dat ze onschuldig in de cel zaten. Ik wilde zijn antwoord daarop weten. Ik geloofde hem immers niet, het was aan hem om mij van het tegendeel te overtuigen."

"Ik had zijn naam op een site zien staan. Ik stuurde hem ook een foto, zodat hij zou weten hoe ik eruitzag. Met liefde had het niets te maken, ik wilde weten hoe zijn brein werkte."

"Voelde me verbonden"

In 1992 werden twee mannen doodgeschoten op de achterbank van een huurwagen. Vier verdachten werden gearresteerd, maar het was uiteindelijk Travis die zou opdraaien voor ontvoering, diefstal én de twee moorden. Het 'forensisch bewijs' was echter niet bepaald overtuigend.

In drie maanden tijd raakte Kacey meer en meer overtuigd van zijn onschuld. Ze besloot om hem een bezoek te brengen in de gevangenis, het moment waarop de vonk voor het eerst echt oversloeg. "Hij pakte uit met zijn tandpastaglimlach en ik wist meteen hoe laat het was. Hij was de ware. Hij mag dan misschien mijn complete tegenpool zijn en hij zou me allicht een hoop problemen bezorgen, maar op dat moment voelde ik me echt verbonden. Heel gek allemaal."

Eigen onderzoek

Ook bij Travis liepen de emoties hoog op. "In het begin was het allemaal nog een spelletje. Maar toen ik haar zag, kreeg ik vlinders in de buik. Ik heb haar meteen gekust, mijn gevoelens kon ik toch niet meer tegenhouden."

Rush doet intussen haar stinkende best om de zware straf van Rush ongedaan te maken. Zo voerde ze zelf al een onderzoek naar de feiten. Haar bevindingen stuurde ze door naar The Innocence Project, een organisatie die onterecht veroordeelde mensen probeert vrij te krijgen. Daarnaast gebruikte ze ook duizenden euro's van haar spaargeld om zijn advocaten te blijven betalen.

Matchende tatoeages

Het koppel besliste ook om matchende tatoeages op hun ringvinger te laten zetten. "Voor mij symboliseert dat het leven", aldus Travis. "Niets in de wereld kan ons scheiden. We zullen nooit scheiden en altijd bij elkaar blijven."

Bij het huwelijk waren enkel de dochter van Taylor en een celmaat van Travis aanwezig. Sindsdien hebben de tortelduifjes elkaar nog maar negen keer in levenden lijve gezien. En het zou zelfs nog tot juli 2017 duren vooraleer ze een eerste keer fysiek de liefde mochten bedrijven. Met dank aan de wet die toen veranderde, voor het eerst kregen levenslang veroordeelden recht op privébezoek.

"Dachten aan een scheiding"

"Dat heeft ons huwelijk in feite gered. Het ging op dat moment niet zo goed tussen ons, we dachten zelfs aan een scheiding", bekent Kacey. "Als ik realistisch ben, weet ik dat de kans groot is dat hij in de gevangenis zal sterven. Dat is de trieste waarheid. En dan nog voor iets dat hij niet gedaan heeft."

De familie van Rush vond de aparte romance maar niets. "Ze hebben de keuze", reageert de vrouw. "Ofwel aanvaarden ze het, ofwel laten ze me met rust. Niemand moet me komen vertellen wat ik moet doen. Het enige wat me interesseert, is de vraag of mijn dochter er schade van ondervindt."

"In opstand gekomen"

Die laatste dacht dat de relatie maar enkele maanden zou standhouden, intussen heeft ze er de voordelen van ingezien. "In het begin kwam ik in opstand. Ik vond dat mijn moeder veel beter kon krijgen. ik had op dat moment geen man in mijn leven waar ik kon naar opkijken, ik was daar ook niet naar op zoek", aldus Taylor Christensen. "Maar Travis heeft veel voor mij betekend, en dat terwijl hij opgesloten zit. Hij is een echte vaderfiguur geworden. Ik heb zelfs zijn naam op mijn arm laten tatoeëren nadat hij die van mij op zijn pols laten zetten had."

"Zag weer glimp van hoop in zijn ogen"

Ook de familie van Travis wist in eerste instantie niet wat ze met de aparte situatie moest aanvangen. "Ik zou nooit een ontmoeting regelen met een gevangene", besluit zijn jongere zus Shawn. "Ik had nooit gedacht dat zoiets zou werken. Er is niemand die thuis op je wacht en je hand kan vasthouden. Intiem zijn lukt amper. Er zijn veel regeltjes waar je rekening moet mee houden. Ik dacht dat ze gek was. Maar hoe meer ze hem bezocht, hoe meer Travis opnieuw zichzelf werd. Zijn stem werd zachter, hij kon opnieuw lachen en ik zag weer een glimp van hoop in zijn ogen. Kacey is een godsgeschenk gebleken. Dankzij haar ziet hij weer licht aan het einde van de tunnel."