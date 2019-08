“Waar is mijn zoon?”: Franse moeder hysterisch nadat jongetje van tiende verdieping wordt gegooid KVE

06 augustus 2019

13u40

Bron: AFP, Le Figaro, Le Parisien, BBC, ANP 58 Wat een leuke uitstap naar Tate Modern in Londen moest worden, is afgelopen weekend voor een Frans gezin uitgedraaid op een regelrechte nachtmerrie. Het zesjarige zoontje werd door een tiener van de tiende verdieping van het museum naar beneden gegooid en ligt nog in het ziekenhuis. Een paar ooggetuigen zagen alles gebeuren en vertellen over de paniek na het drama.

Het kind was zondag samen met zijn moeder en zus in het museum toen de tragedie plaatsvond. Het 6-jarige slachtoffer werd vanaf een observatieplatform op de tiende verdieping naar beneden gegooid en kwam terecht op een dak ter hoogte van de vijfde verdieping van het museum.

De politie probeert nog steeds de omstandigheden te achterhalen van het incident, en de reden waarom het kind werd geduwd. Ook enkele getuigen hebben ondertussen hun relaas gedaan.

Nancy Barnfield (47) bevond zich op dezelfde etage en hoorde een luide slag op het moment dat het kind naar beneden viel. Vervolgens riep een wanhopige vrouw: “Waar is mijn zoon?”.

“Wanhopig gehuil”

Er werd geschreeuwd en een de ontroostbare moeder van de jongen begon “hevig te schokken” en “wanhopig te huilen”, zo vertelde Olga Malchevska, een journaliste van BBC die op dat moment het museum bezocht samen met haar zoontje van vier jaar oud. “Oh, mijn zoon, mijn zoon”, riep de hysterische moeder. De BBC-journaliste was danig onder de indruk van de gebeurtenis. “Iedereen was in shock. Wanneer je een museum bezoekt, denk je niet dat er zo iets kan gebeuren. Wanneer je je op het observatiedek bevindt, ga je ervan uit dat iedereen daar met goede bedoelingen aanwezig is. Zoiets verwacht je toch echt niet.”

Vervolgens hebben enkele omstanders de verdachte omsingeld en hem vastgehouden tot de politie kwam toegesneld, legde Barnfield uit. De vermeende dader zag er volgens de ooggetuige uitwendig kalm uit.

Moordpoging

De politie pakte de 17-jarige tiener op. Zijn identiteit werd vooralsnog niet bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van “poging tot moord”, en zou het slachtoffer niet hebben gekend. Het jongetje verkeert niet meer in levensgevaar, deelde Scotland Yard mee.

“Uitermate schokkend incident”

“Het is een uitermate schokkend incident en mensen gaan dan op zoek naar antwoorden”, verklaarde speurder John Massey. “Op dit ogenblik behandelen we dit als een geïsoleerd incident, zonder een duidelijk motief.”