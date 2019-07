“Waar is dat precies?” Trumps antwoord aan vluchteling uit Myanmar gaat viraal sam

Bron: Storyful, Business Insider 8 Donald Trump De Amerikaanse president Trump ontmoette eergisteren slachtoffers van religieuze vervolging uit landen als China, Turkije, Noord-Korea, Iran en Myanmar. Een fragment van een gesprek met een Rohingyaman uit Myanmar gaat nu viraal, terwijl ook zijn antwoord aan de Iraakse Jezidivrouw en Nobelprijswinnares Nadia Murad wenkbrauwen doet fronsen.

De islamitische Rohingyaman, Mohib Ullah, legde uit dat hij verbleef in een vluchtelingenkamp in Bangladesh, en vroeg Trump wat zijn plan was opdat hij weer naar huis zou kunnen. Trump repliceerde daarop “waar is dat precies?”, wat leidde tot een ietwat ongemakkelijk moment. De vraagsteller antwoordde “het vluchtelingenkamp in Bangladesh”, waarop Sam Brownback, de Ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, snel aan Trump verduidelijkte dat Bangladesh naast Birma ligt.



Birma is dan weer de voormalige naam van het huidige Myanmar. “Ha zo”, klonk het dan bij Trump, waarna de ambassadeur er nog aan toevoegde “dat de Rohingya daar verdreven werden”. Een antwoord op de vraag van Ullah kwam er niet, enkel een “Oké, dank je. Waardeer het.”

Sancties

Eerder tijdens de ontmoeting had trouwens al een andere man gesproken over de vervolging van christenen in Myanmar, eerwaarde Hkalam Samson van een baptische religieuze organisatie. Brownback introduceerde hem ook als iemand “uit Birma”.



De Verenigde Staten legden eerder deze week sancties op aan een legerchef en drie andere Myanmarese militaire verantwoordelijken voor de “etnische zuivering” van Rohingya-moslims. Samson dankte Trump daarvoor. “Ja, ja. We deden iets”, klonk het dan weer bij de president. “Dank je. Ik stel het erg op prijs. Erg bedankt.”

Ander vreemd moment

Ook aanwezig was Nadia Murad, een Iraakse Jezidivrouw die werd ontvoerd door IS. Ze zat drie maanden gevangen, maar kon ontsnappen. Ze woont nu in Duitsland, strijdt voor mensenrechten won de Nobelprijs voor de Vrede. Zij vertelde Trump hoe Islamitische Staat “haar moeder en zes broers doodde”, waarna Trump “waar zijn ze nu?” vroeg.

