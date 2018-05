"VS zullen importheffing op staal en aluminium voor EU aankondigen" kv

30 mei 2018

23u43

Bron: Reuters, Belga 3 De Verenigde Staten zullen in de zeer nabije toekomst importheffingen aankondigen voor staal en aluminium dat afkomstig is uit de Europese Unie. Mogelijk volgt die mededeling donderdag al, zo schrijft de Wall Street Journal vandaag onder aanhaling van bronnen die bekend zijn met de plannen.

Op 23 maart voerde de Verenigde Staten heffingen van 25 procent op ingevoerd staal en 10 procent op ingevoerd aluminium in. De EU, Australië, Argentinië, Brazilië en buurlanden Canada en Mexico bedongen echter een tijdelijke vrijstelling tot 1 mei. Die werd vervolgens nog met een maand verlengd. Het ziet er nu naar uit dat Trump niet van plan is om zich gunstig te blijven opstellen.

Omwille van de onzekere situatie liepen belangrijke handelsgesprekken de voorbije maanden vertraging op. Indien de VS de importheffing opleggen, kunnen ze zich vermoedelijk verwachten aan tegenmaatregelen.

Bemiddeling

De EU stapte in april al naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) met een bemiddelingsaanvraag in omdat ze niet akkoord gaat met de redenen die de VS geven voor het invoeren van de importheffingen. Hoewel de Amerikanen beweren dat de maatregelen worden genomen uit veiligheidsoverwegingen, meent de EU dat ze eigenlijk gewoon als doel hebben om Amerikaanse bedrijven te beschermen voor buitenlandse concurrentie. De VS hadden de Wereldhandelsorganisatie daarnaast ook moeten inlichten over die beschermingsmaatregelen, luidt het.