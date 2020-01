“VS wilden naast Qassem Soleimani nog andere Iraanse topmilitair doden” HR

10 januari 2020

19u55

Bron: ANP 0 Conflict VS-Iran De Amerikaanse strijdkrachten voerden op de dag ze de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad liquideerden, nog een geheime missie uit tegen een hoge Iraanse militair in Jemen. Dat schrijft The Washington Post.

Het doelwit was Abdul Reza Shahlai, een belangrijke commandant van de Iraanse al-Quds-eenheid. De aanval resulteerde niet in zijn dood, zeggen vier Amerikaanse functionarissen tegen de Amerikaanse krant.



De Amerikaanse militaire operaties in Jemen, waar een burgeroorlog woedt, zijn in nevelen gehuld. De Amerikaanse functionarissen zeggen dat de aanval op Shahlai uiterst geheim was. Details willen ze daarom niet geven. Meer dan dat de missie niet succesvol was, wilden ze niet kwijt.



Soleimani werd een week geleden bij het vliegveld van Bagdad gedood door een Amerikaanse droneaanval.

