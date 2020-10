‘VS trekt 2.500 militairen terug uit Afghanistan’ RL

07 oktober 2020

23u27

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten zullen begin volgend jaar 2.500 soldaten terughalen uit Afghanistan. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien woensdag.

De adviseur van Trump gaf enkele details over de terugtrekking uit de langste oorlog die de VS ooit voerde tijdens een bijeenkomst op de Universiteit van Nevada in Las Vegas: “Toen president Trump aantrad, waren er meer dan 10.000 Amerikaanse troepen in Afghanistan. Vanaf vandaag zijn het er minder dan 5.000 en begin volgend jaar zal dat aantal dalen tot 2.500, aldus O’Brien.

De islamitische taliban en de Afghaanse regering zijn vorige maand in Qatar gestart met de vredesonderhandelingen. Die moeten een eind maken aan bijna twintig jaar strijd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Lees ook:

Onthuld: IS-kopstuk dat met aanslagen tegen het Westen begon, had Belgische vrouw (+)

Gevlucht uit Afghanistan na moord op vader, bijna verdronken, nu gaat ze voor het kroontje: Mahdia Karimy weet waarom ze deelneemt aan Miss België (+)