“VS trekken troepen tegen eind april terug uit Syrië” IB

08 februari 2019

01u08

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse leger bereidt zich voor om alle Amerikaanse troepen tegen eind april terug te trekken uit Syrië. Dat meldt de Wall Street Journal. Tenzij de regering van president Donald Trump van koers verandert, wil het Amerikaanse leger een significant deel van de zowat 2.000 Amerikaanse soldaten terughalen tegen midden maart.

Tegen eind april moeten volgens de krant alle troepen teruggehaald zijn. Het Pentagon wil niet reageren op het bericht. "We gaan geen commentaar geven op de timing voor een terugtrekking van de VS uit Syrië", klinkt het.

‘Fysiek kalifaat’

Eerder deze week zei Trump dat hij denkt volgende week de nederlaag van het "fysiek kalifaat" van de islamistische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te kunnen aankondigen. "Ik wil wachten tot het officieel is, ik wil het niet te vroeg zeggen", voegde Trump eraan toe.

Trump heeft zijn leger het bevel gegeven om te vertrekken uit Syrië, hoewel er geen timing is en de ongerustheid toeneemt over wat er in Syrië zal gebeuren eens de Amerikaanse troepen er niet meer zijn.