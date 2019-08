"VS staan nog altijd open voor onderhandelingen met China" tvc

06 augustus 2019

18u14

De Verenigde Staten staan nog altijd open voor onderhandelingen met China over een handelsakkoord. Dat maakte de belangrijkste adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, vandaag bekend. De voorbije dagen leek de handelsoorlog tussen beide landen nochtans te escaleren.

Kudlow bevestigde vandaag dat zijn team volgende maand in Washington een delegatie uit Peking zal ontvangen. "De deur staat open voor bijkomende onderhandelingen (...) President Trump zou graag een akkoord maken, maar het moet een goed akkoord zijn, dat zowel in ons belang als dat van hen is."

Vorige week kondigde Trump aan dat de VS vanaf 1 september invoertarieven van 10 procent gaan heffen op zo'n 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Peking reageerde met een waardedaling van zijn munt tot het laagste peil in jaren, wat door Trump dan weer veroordeeld werd als "marktmanipulatie". Volgens Kudlow kunnen die heffingen herbekeken worden als de onderhandelingen vlot lopen.