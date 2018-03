"VS probeert uitgewezen Russische diplomaten te rekruteren" TK

30 maart 2018

18u55

Bron: Belga 0 De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geprobeerd om contacten te leggen met Russische diplomaten die de VS worden uitgezet. Dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat spreekt van een "provocerende handeling".

Bij de diplomatenoorlog die ontstond in de nasleep van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal, had Washington beslist zestig Russische diplomaten uit te wijzen. Moskou beschuldigt de VS er nu van dat ze geprobeerd hebben in contact te komen met de diplomaten die terug moeten naar Rusland. De inlichtingendiensten zouden de diplomaten "wederzijdse hulp" hebben aangeboden, zo luidt het.

"We stellen een drastische stijging vast van de provocerende handelingen tegen Russische diplomaten in de Verenigde Staten", aldus Rusland. "De Amerikaanse inlichtingendiensten ondernemen heftige pogingen om met hen in contact te komen."

Rusland zegt dat het van elke Amerikaanse poging tot rekrutering nota zal nemen en dat het daaruit "conclusies zal trekken". De Russische beschuldiging is nog niet door een onafhankelijke bron bevestigd.

