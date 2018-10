"VS plant nieuwe heffingen tegen China indien onderhandelingen falen” kg

29 oktober 2018

22u32

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten kondigen mogelijk al in december nieuwe importheffingen aan op alle Chinese producten en diensten die tot nu toe de dans ontsprongen. Er zouden voorbereidingen worden getroffen voor het geval de verzoeningsgesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de handelsoorlog op niets uitlopen.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de invoering van de invoerheffingen samen kan vallen met Chinees nieuwjaar. Die in China belangrijke viering valt in februari. Na de aankondiging volgt namelijk nog een gebruikelijke herzieningsfase van zestig dagen.



Effectief zou dat dus betekenen dat voor alle producten en diensten uit China die naar de VS gaan een extra bedrag moet worden betaald. Hoe hoog die heffing wordt is nog niet bekend, maar bij eerdere importheffingen ging het meestal om 10 tot 25 procent.

Bekijk ook: