“VS onderzoeken of Gülen kan worden uitgeleverd aan Turkije”

15 november 2018

23u58

De Amerikaanse regering laat uitzoeken hoe de invloedrijke Turkse geestelijke Fethullah Gülen kan worden uitgezet. Dat bericht NBC News op basis van vier anonieme bronnen.

Gülen wordt door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep in van 15 juli 2015. Iets wat hij altijd ten stelligste heeft ontkend. Hij leeft sinds 1999 in zelfgekozen ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania en bevindt zich dus buiten het bereik van de Turkse autoriteiten, die eerder tevergeefs om zijn uitlevering hebben gevraagd.



De Amerikaanse regering zou het ministerie van Justitie en de FBI hebben gevraagd het uitleveringsverzoek nog eens tegen het licht te houden. Ook is informatie opgevraagd over de verblijfsstatus van Gülen, zeggen ingewijden. De FBI en een advocaat van Gülen wilden volgens de nieuwszender niet reageren op het bericht.

Khashoggi

De hernieuwde belangstelling voor Gülen zou te maken hebben met de zaak Khashoggi. Die Saudische journalist is gedood in het consulaat van zijn land in Istanboel. De VS zouden Turkije gunstig willen stemmen door Gülen uit te leveren, zodat de regering van president Erdogan de druk verlicht op Saudi-Arabië: een belangrijke bondgenoot van de VS. De Amerikaanse president Trump sloot vorig jaar voor bijna 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro) af met Saudi-Arabië.