“VS hebben verschillende hooggeplaatste IS-strijders uit Syrië weggehaald”

10 oktober 2019

Het Amerikaanse leger heeft een veertigtal vooraanstaande militanten van Islamitische Staat, die eerder door Koerden geleide troepen in Syrië werden vastgehouden, in hechtenis genomen en hen het land uitgehaald. Onder hen zijn twee Britse IS-strijders die verdacht worden van het onthoofden en op andere manieren doden van westerlingen die door IS waren gegijzeld, schrijft The Washington Post.