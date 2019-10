“VS hebben twee vooraanstaande IS-strijders uit Syrië weggehaald”

IB

10 oktober 2019

03u44

Bron: ANP

0

Het Amerikaanse leger heeft twee vooraanstaande militanten van Islamitische Staat (IS), die eerder door Koerden geleide troepen in Syrië werden vastgehouden, in hechtenis genomen en hen het land uitgehaald. Dit gebeurde volgens een anonieme Amerikaanse functionaris terwijl Turkije zich voorbereidde op een offensief in het noorden van Syrië.