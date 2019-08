“VS en Venezuela overleggen op hoog niveau” IB

21 augustus 2019

06u45

Bron: Belga 0 Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering houden al maanden "geheime besprekingen" met "hooggeplaatste" Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Dat zegt president Nicolás Maduro, die stelde dat hij toestemming heeft gegeven voor de poging "het conflict op te lossen".

De socialistische leider deed de uitspraak in een toespraak die op televisie is uitgezonden. Hij trad niet in detail over wat precies is besproken. De relatie tussen zijn regering en Washington is bijzonder slecht. De Amerikanen steunen de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat overleg gaande is. Hij vertelde dat op "erg hoog niveau" wordt gepraat met de Venezolanen. "We hebben contact. We praten met meerdere vertegenwoordigers van Venezuela", zei Trump tegen verslaggevers.

Venezuela verkeert in een politieke en economische crisis. Miljoenen inwoners zijn de afgelopen jaren naar het buitenland vertrokken.