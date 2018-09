“Vrouwen op Oktoberfest dragen ordinaire pornokleedjes, dat heeft niks meer met traditie te maken” ADN

08 september 2018

17u36 0 Een Duitse schrijver en ex-voorzitter van een folkloregroep uit München, heeft het gehad met de ‘overseksualisering’ van het beroemde Oktoberfest. Hij beschuldigt de vrouwelijke gasten ervan het als een kans te zien om ‘pornokleedjes’ te dragen. “Dat heeft niets te maken met de identiteit van het feest en met onze tradities”, laakt hij.

Het Oktoberfest in München, dat op 22 september van start gaat, is het grootste bierfestival ter wereld. Een walhalla van bier, braadworsten én borsten. Maar dat laatste schiet de inwoners van Beieren, die erg gesteld zijn op tradities, meer dan eens in het verkeerde keelgat. Om nog maar te zwijgen over de lengte van de jurkjes. De beroemde traditionele dirndl zou namelijk steeds vaker ingeruild worden voor een ordinair, goedkoop en diep uitgesneden niemendalletje dat meer in de XXX-afdeling hoort dan elders.

Crimischrijver Franz Thalhammer (70) is het beu. “Ik begrijp niet waarom veel mensen de nood voelen om de traditionele klederdracht zo slecht te imiteren”, zegt hij. “Het is zo jammer dat de kostuums worden gedenigreerd. Een dirndl is prachtig, het maakt bijna iedereen mooi. Maar de kleedjes die je tegenwoordig ziet... Te gek voor woorden.” Thalhammer is overigens ook niet te spreken over de imitaties van de lederhosen, die mannen dragen. "Je gaat een tent binnen en dat zit vol met zatte buitenlanders in goedkope en carnavalsachtige Beierse outfits. Die denken dan dat ze echt de traditie volgen."

De Duitser staat niet alleen in zijn irritatie. Voor de meeste locals is een te korte dirndl uit den boze. Vrouwen kiezen best voor een exemplaar in een traditionele kleur, met de rok op kniehoogte. Zij die nu volop op zoek zijn naar een Instagramwaardige outfit voor het Oktoberfest, zijn gewaarschuwd: je denkt misschien de lokale traditie op een sexy manier te omarmen, in werkelijkheid beledig je een aanzienlijke groep Duitsers. Het devies is duidelijk: ga stijlvol.