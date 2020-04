“Vrouwen harder getroffen door coronamaatregelen dan mannen” kv

01 april 2020

22u03

Bron: Reuters 2 Er is dringend onderzoek nodig naar de impact van het coronavirus op mannen en vrouwen. Er zijn immers signalen dat vrouwen geconfronteerd worden met meer geweld en meer zorgtaken op zich nemen, zeggen internationale organisaties.

Hoewel het virus iets meer dodelijke mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers maakt, blijkt uit een studie van hulporganisaties CARE International en het International Rescue Committee (IRC) dat vrouwen in quarantaine meer risico lopen op huiselijk geweld. Daarnaast nemen ze ook vaker de zorg voor zieke familieleden op zich en hebben ze minder makkelijk toegang tot gezondheidszorg, zo blijkt uit de studie.

“Er zijn ruime verschillen tussen de effecten en impact van globale crises, zoals COVID-19, op mannen en vrouwen”, zegt Kristin Kim Bart, directeur gendergelijkheid bij het IRC. “Het is van essentieel belang dat er nu veranderingen gemaakt worden op het vlak van de verzameling en analyse van data, de uitvoering van overheidsbeleid, en het toekennen van hulpmiddelen zodat vrouwen en meisjes niet verder achterop geraken.”



Vrouwen nemen maar liefst 76 procent van de onbetaalde zorgtaken op zich, zo blijkt uit de studie. Dat zal nog verder toenemen naarmate de gezondheidsvoorzieningen verder onder druk komen te staan en mensen thuis verzorgd dienen te worden.

Toename huiselijk geweld

De onderzoekers roepen op tot meer data over de directe en indirecte impact van het virus op vrouwen en meisjes, meer communicatie om de verspreiding van mythes en misinformatie tegen te gaan en hulp voor zorgverleners die te maken krijgen met deze problematieken.

In sommige landen wordt er al een toename in huiselijk geweld waargenomen sinds de quarantaine-maatregelen werden ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Liefdadigheidsinstellingen die zich ontfermen over vrouwen vrezen dat de zaken nog ernstiger zullen worden.

Van natuurrampen en gewapende conflicten tot gezondheidscrises... Machtsverschillen worden altijd uitvergroot tijdens noodsituaties en dat verdiept de bestaande kwetsbaarheden Michelle Nunn, CARE USA

Er wordt ook gevreesd voor een toename in het aantal tienerzwangerschappen. Na de ebola-uitbraak in 2014-2016 in Sierra Leone was dat immers ook het geval. Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNPFA) schat dat zo’n 18.000 meisjes zwanger raakten tijdens die epidemie, met verreikende gevolgen. Toen de scholen weer de deuren openden, mochten die meisjes van de overheid niet terug naar school en velen van hen misten de toelatingsexamens voor de universiteit.

“Van natuurrampen en gewapende conflicten tot gezondheidscrises... Machtsverschillen worden altijd uitvergroot tijdens noodsituaties en dat verdiept de bestaande kwetsbaarheden”, zegt Michelle Nunn, directeur van CARE USA. “We moeten ervoor zorgen dat de noodrespons voor COVID-19 de meest gemarginaliseerde mensen van onze maatschappij niet vergeet, zoals zo vaak het geval is.”