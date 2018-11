“Vrouw verschanst zich in Franse bank en dreigt ermee boel op te blazen”

29 november 2018

Bron: Belga, Le Télégramme

Een vrouw dreigt ermee zichzelf op te blazen in een bankkantoor in Alès, in het zuiden van Frankrijk, nabij Nîmes. De verdachte heeft zich verschanst in het gebouw, meldt een politiebron.