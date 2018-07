"Vrouw in India vier dagen lang door 40 mannen verkracht" Redactie

20 juli 2018

19u32

Bron: Belga 4 De eigenaar en de zaakvoerder van een pension in India zijn gearresteerd na de vermoedelijke verkrachting van een vrouw door een veertigtal mannen gedurende vier dagen, zo meldt de lokale politie.

De 22-jarige vrouw legt in haar klacht uit dat een kennis haar werk beloofd had in dit pension in de staat Haryana. In de plaats daarvan is ze gedurende vier dagen gevangengehouden, gedrogeerd en verkracht door verscheidene mannen, zo zegt politieofficier Rajendar Kumar Meena op basis van de geschreven aangifte van het slachtoffer.

Drie politieagenten zijn bovendien geschorst "wegens onachtzaamheid en omdat ze hun oversten niet op de hoogte brachten van deze gevoelige zaak", voegt de hoge officier eraan toe.

110 verkrachtingen per dag

In India worden volgens officiële cijfers bijna 110 verkrachtingen per dag gemeld. Eerder deze week werden in het zuiden van het land zeventien mannen gearresteerd op verdenking van de verkrachting van een 11-jarig meisje gedurende weken.

In 2012 was de wereld geschokt door een groepsverkrachting in New Delhi. Een 23-jarige studente werd op een autocar uiterst brutaal verkracht door zes jongeren, voor de ogen van haar vriend die niet kon ingrijpen. Het slachtoffer bezweek aan haar verwondingen. Het Indiase Hooggerechtshof bevestigde begin juli dit jaar de terdoodveroordeling van drie mannen voor deze verkrachting.