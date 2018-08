"Vrouw (65) was bron recente ebola-uitbraak in Congo" TTR

03 augustus 2018

11u53

Bron: ANP 0 De dood in een ziekenhuis en de daaropvolgende onveilige begrafenis van een 65-jarige vrouw in de Democratische Republiek Congo is de bron geweest van de recente uitbraak eind juli van de ziekte ebola in dat gebied. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Peter Salama, hoofd van de noodhulpdienst van de WHO, zei dat zeker zeven familieleden die in contact zijn geweest met de vrouw ook aan symptomen van ebola zijn overleden. De ziekte is mogelijk tot in tien andere plaatsen verspreid, zo vreest de organisatie.

De WHO was al in het land vanwege een inmiddels beëindigde eerdere uitbraak, op zo'n 2500 kilometer van dit geval. Volgens de WHO bevinden zich in het land ruim een miljoen ontheemde mensen.

De plaats van de recente uitbraak, provincie Noord-Kivu, grenst aan Rwanda en Oeganda, waardoor er veel grensoverschrijdend verkeer en risico op verspreiding is.