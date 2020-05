‘Vrolijk zuurstoftekort’ stelt dokters voor raadsel: “Dit druist in tegen de basisregels van de biologie” Sven Van Malderen

04 mei 2020

12u42

Bron: The Guardian 76 Het coronavirus blijft de medische wereld verbazen. Zo duiken er soms patiënten op die zich helemaal niet benauwd voelen, maar wel blauw beginnen aanlopen. De belabberde zuurstofwaarde in hun bloed maakt vervolgens duidelijk hoe ernstig de situatie is. Het fenomeen, dat soms ook ‘vrolijk zuurstoftekort’ genoemd wordt, druist in tegen de basisregels van de biologie.

Ook in ons land deed de aandoening zich al voor. “Maar we hebben geen cijfers over het exacte aantal”, laat Wesley Van Dessel als hoofd Wetenschappelijke Coördinatie & Communicatie van Sciensano weten.

De term ‘vrolijk’ duidt op het feit dat sommige patiënten zich zelfs euforisch kunnen voelen in die toestand. Een gezond iemand heeft een zuurstofwaarde van minstens 95 procent. Maar deze zieken vertonen waarden van 70 tot 80 procent, in enkele drastische gevallen duiken ze zelfs onder de 50 procent.

“Er zijn opmerkelijk veel mensen die in die toestand ons ziekenhuis binnenkomen. Dat intrigeert me”, stelt de Britse consultant Jonathan Bannard-Smith in ‘The Guardian’. “Hun zuurstofwaarde is bijzonder laag, maar dat merken ze niet eens. Zoiets zien we normaal zeker niet bij een griep of een longontsteking.”

“Vreemde berichtjes op telefoon”

“Wie een zware longontsteking heeft, zal niet rechtop een praatje slaan vanuit zijn bed”, vult anesthesist Mike Charlesworth aan. Voor dit type Covid-19-patiënten is dat echter geen enkel probleem. In enkele uren tijd kan hun toestand echter drastisch achteruitgaan. Worden er dan organen beschadigd zonder dat we het opmerken? We weten het voorlopig niet.”

Charlesworth was in maart zelf besmet geraakt met Covid-19. Hij moest hoesten en had koorts, en vertoonde zelf ook tekenen van zuurstoftekort. “Ik begon plots vreemde berichtjes op mijn telefoon te versturen, alsof ik aan het ijlen was. Mijn lippen zagen er ook donker uit volgens mijn vrouw. Eigenlijk had ik op dat moment naar het ziekenhuis moeten gaan. Ik ben er vrij zeker van dat mijn zuurstofwaarde toen heel laag stond. Mijn brein werkte niet meer zoals het moest.”

30 procent

Charlesworth knapte na enkele dagen op, maar dat geldt helaas niet voor alle patiënten. “We kregen een vrouw binnen die nog amper 30 procent zuurstofsaturatie had”, herinnert een anesthesist uit een ziekenhuis in Londen zich. “We dachten dat dat niet kon kloppen, want met die waarde zou ze normaal gezien een hartstilstand moeten krijgen. Ze heeft nog een week aan een beademingsmachine gelegen, pas dan is ze gestorven. Ik heb een aantal patiënten zo de revue zien passeren, helaas draait het dan bijna altijd verkeerd uit.”

Als de zuurstofwaarde daalt, belanden het hart, de hersenen of nog andere vitale organen in de gevarenzone. Normaal gezien verliezen patiënten het bewustzijn bij een saturatie van 75 procent.

Bloedverdunners

Een zwelling of ontsteking van de longen kan de toegang van zuurstof in de bloedbaan bemoeilijken. Er is ook steeds meer bewijs dat Covid-19 bloedklonters kan veroorzaken, waardoor de kleine bloedvaten in de longen geblokkeerd kunnen raken. Er wordt nu onderzocht of bloedverdunners een oplossing zouden kunnen bieden voor de lage zuurstofwaarden in het bloed en de bijhorende ademhalingsproblemen.

Wie zich zorgen maakt, kan zelf een saturatiemeter kopen om het zuurstofniveau in de gaten te houden. Een vinger gedurende enkele seconden in het toestel steken volstaat om het resultaat vervolgens van het scherm af te lezen.

Lees ook: Dit doet het coronavirus met je longen: “Niet uitgesloten dat genezen patiënten later transplantatie nodig hebben” (+)