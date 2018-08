"Vriendin die mij van 18 meter hoge brug duwde moet de cel in" mvdb

17 augustus 2018

13u04

Bron: NBC 0 De 16-jarige Jordan die begin augustus onder andere zes ribben brak toen ze door een vriendin van een achttien meter hoge brug in een Amerikaans natuurpark werd geduwd, heeft voor het eerst op televisie gereageerd op het incident.

Jordan Holgerson wou aanvankelijk niet dat haar naaste vriendin Taylor Smith (18) iets ten laste zou worden gelegd, maar ze is nu van gedachten veranderd. "Ik vind dat Taylor naar de gevangenis moet. Daar kan ze nadenken over wat ze heeft gedaan", verklaarde ze aan het tv-programma Today van NBC News. GSM-camerabeelden van de duw gingen viraal in de Verenigde Staten.

Jordan en Taylor bezochten samen met enkele vrienden op 7 augustus het natuurgebied Moulton Falls Regional Park in de noordwestelijke staat Washington. De brug over de Lewis River staat - ondanks een zwem- en duikverbod - bekend als een plek waar durfallen vanaf springen.



Ook Jordan wou aanvankelijk de sprong wagen. Ze klom over de balustrade en stond klaar op de brug, maar ze schrok van de afgrond. Taylor was haar getreuzel beu en duwde Jordan prompt de dieperik in.



De brugspringers proberen steeds rechtop te springen om zo met hun voeten eerst het water te raken. Bij Jordan was dit niet het geval. Door de duw verschoot ze hevig, waardoor ze op haar buik het water belandde. "Alsof je op beton terecht komt", aldus 'Today'.

Zes gebroken ribben, een klaplong en een pak schaafwonden luidde het medisch verdict. Na dagenlang in het ziekenhuis te zijn verpleegd, herstelt Jordan nu verder thuis. Haar zomervakantie is naar de knoppen en ze heeft nog steeds veel pijn.

"Niets aan de hand"

Wat ze haar - voormalige - vriendin Taylor vooral kwalijk neemt, is dat die zich er vanaf maakte met een simpel sms'je. Ze nam nooit de moeite om bij Jordan langs te gaan in het ziekenhuis. "Ze ging er blijkbaar van uit dat er niets aan de hand was".

Enkele dagen na het incident, toen de media-aandacht danig gegroeid was, verklaarde Taylor aan NBC "dat ze zich slecht voelt over wat er gebeurd is. Of Taylor strafrechterlijk wordt vervolgd, is nog niet beslist. Via crowdfunding is inmiddels meer dan 3.000 dollar opgehaald om de hoge medische kosten van Jordan te dekken.