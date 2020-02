‘Vrekkige Vier’ houden been stijf: Europese top over meerjarenbegroting afgelopen zonder akkoord KVDS

21 februari 2020

19u42

Bron: Belga, AD 12 De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn er op een speciale top niet in geslaagd een akkoord te vinden over de meerjarenbegroting 2021-2027. De ‘Vrekkige Vier’ - Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk - hielden het been stijf.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten zaten sinds donderdagmiddag bijeen in Brussel om zich te beraden over de inkomsten en uitgaven voor de periode van 2021 tot 2027. Na meer dan 24 uren van onderhandelingen bleek de kloof tussen de zuinige lidstaten en de lidstaten die een ambitieuzer budget verdedigen te groot te zijn.

Kortingen

Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk willen geen verhoging van het budget en houden ook vast aan de jaarlijkse korting op wat ze moeten afdragen. Veel andere landen willen net een hogere begroting en minder kortingen op de landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling.





Volgens de Nederlandse omroep NOS zou de Nederlandse minister-president Mark Rutte zelfs vier extra rekenaars meegenomen hebben naar Brussel, die in een kamertje apart alle berekeningen die op tafel kwamen meteen konden doorrekenen. Ook Duitsland leek het protest goedgezind.

In de andere hoek waren landen te vinden als Portugal en Frankrijk. De Franse president Emmanuel Macron was niet aanwezig maar liet eerder al verstaan dat hij een eenvoudige begroting wil en dat hij af wil van allerhande ingewikkelde kortingen.

Ondanks dat er geen akkoord bereikt is, liggen volgens voorzitter Charles Michel alle elementen voor een akkoord op tafel. “Maar we hebben meer tijd nodig”, zei hij na afloop. Michel moet nu dus een tweede Europese Raad bijeenroepen om de lidstaten op een lijn te krijgen. Wanneer die top er komt, kan hij nog niet zeggen. Eerst wil hij met de lidstaten overleg plegen over wat een realistische timing is.

Michel noemde de voorbije top toch nuttig en nodig. “Er is geen reden om te talmen wanneer alle elementen op tafel liggen en de discussie naar het politieke niveau getrokken moet worden”, zei hij. De voorbije 24 uur hebben volgens de Belgische oud-premier dan ook voor meer duidelijkheid gezorgd.