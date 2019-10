‘Vredesmars' en politieversterking onderweg naar Barcelona voor massaprotest Stéphanie Romans

17 oktober 2019

18u34

Bron: eigen berichtgeving 0 Barcelona verwacht vandaag 20.000 wandelaars uit Catalonië. Zij komen morgenmiddag aan voor een massaprotest op de nationale stakingsdag. De Spaanse overheid stuurde eerder 500 extra politiemensen naar Barcelona. Het komend weekend krijgen zij versterking. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat hij geen enkel scenario uitsluit en desnoods hard zal optreden in Catalonië.

Intussen laat de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, weten dat de schade na de rellen de stad nu al bijna een miljoen euro bedraagt. In de nacht van woensdag op donderdag staken radicale actievoerders 400 vuilcontainers in brand. De totale schade van de laatste woelige protestnacht wordt geschat op een half miljoen. Bij eerdere protesten werd er ook al voor 320.000 euro schade aangericht en staken actievoerders 250 containers in brand.

De ‘vredesmarsen’ die woensdagochtend vertrokken in Girona, Vic, Berga, Tàrrega en Tarragona komen vrijdag vanaf 13 uur aan in Barcelona. Deelnemers stapten 80 kilometer over 3 dagen om deel te nemen aan de nationale betoging. Vanaf 13 uur stromen de wandelaars toe via verschillende grote invalswegen.

Daarop wordt vanaf 7 uur veel hinder verwacht voor het verkeer. Het openbaar vervoer - metro, bus en tram - past een minimale dienstverlening toe. In de spits moet de helft van het openbaar transport rijden. In de daluren een kwart. De busdienst tussen de luchthaven van El Prat moet de helft van de ritten garanderen. Het onderwijs werkt op minimumbezetting. De lesbanken op universiteiten zijn al sinds maandag zo goed als verlaten. Elke dag betogen studenten overdag in het stadscentrum.

Vanaf 17 uur verzamelen wandelaars en andere Catalanen aan de Jardinets de Gràcia in Barcelona voor een massabijeenkomst. Vanavond roepen de Comités voor de Verdediging van de Republiek (CDR) op om te manifesteren bij het park van Salvador Espriu, in het Catalaans bekend als Jardinets de Gràcia.