“Voormalige Canadese diplomaat vastgehouden in China” kv

11 december 2018

18u42

Bron: Belga 0 Een voormalige Canadese diplomaat is mogelijk gearresteerd in China. Zijn huidige werkgever, de ngo Crisis Group, onderzoekt berichten dat Michael Kovrig, een Noordoost-Azië-expert, “is opgepakt".

De berichten veroorzaken speculatie over een mogelijke Chinese vergeldingsactie voor de arrestatie van Meng Wanzhou, de financieel directeur van de Chinese telecomgigant Huawei, op verzoek van de Verenigde Staten in Canada.

"We doen al het mogelijke om meer informatie over de verblijfplaats van Michael alsook zijn onmiddellijke vrijlating te verkrijgen", deelde de Crisis Group, die haar hoofdkantoor in Brussel heeft, mee.



De dochter van de oprichter van de Huawei Group in Canada werd gearresteerd op verdenking van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. China heeft scherp geprotesteerd tegen haar arrestatie.

Kovrig werkt sinds februari 2017 voor de Brusselse Crisis Groep, die conflictanalyse en advies biedt en wordt erkend als een onafhankelijk contactpunt.