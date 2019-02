"Voor Orbán is op termijn geen plaats meer bij EVP" jv

22 februari 2019

20u16

Bron: belga 0 Volgens voormalige Europees President Herman Van Rompuy (CD&V) hoort Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, op termijn niet meer thuis in de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische en conservatieve fractie in het Europees Parlement waar ook CD&V deel van uitmaakt. Dat zei Van Rompuy in "De afspraak op vrijdag" (VRT).



Orbán en zijn partij Fidesz worden al langer met de vinger gewezen omdat in Hongarije de fundamentele waarden, vrijheden en de rechtsstaat in gevaar zouden zijn. Het Europees Parlement stemde om die reden vorig jaar in met een "atoombomprocedure" tegen Hongarije, waarmee dat land tijdelijk het stemrecht op Europese ministerraden zou kunnen verliezen.

De EVP hield Fidesz echter lang aan boord. Na een nieuwe campagne tegen migratie waarin Orbán de beeltenis van EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gebruikt, zei Juncker zelf dat Orbán niet meer thuishoort in de EVP.

Ontzettend veel geduld

Herman Van Rompuy sluit zich daar bij aan. "We hebben allemaal ontzettend veel geduld met Viktor Orbán. Het is zo klaar als iets dat wat Orbán doet volledig in contradictie is met de waarden van de EVP.

Bondskanselier Angela Merkel heeft zich volledig solidair verklaard met Jean-Claude Juncker. Dat was het signaal dat nog ontbrak om te zeggen 'Op termijn - misschien niet voor morgen - maar op termijn heb je geen plaats'".

Om uit de EVP te worden gezet, moet één van de partijen die lid is van de koepelpartij om de uitsluiting vragen.

Volgens Van Rompuy is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Van Rompuy zegt dat sommigen pleiten om te wachten tot na de verkiezingen om te voorkomen dat alle aandacht naar een intern EVP-debat zou gaan "in plaats van naar de grond van de zaak".