10 augustus 2020

17u17

Bron: AFP, ANP, Belga 66 De voltallige Libanese regering neemt ontslag. Dat heeft de minister van Gezondheid aangekondigd na afloop van een ministerraad, melden verschillende media. Volgens minister van Gezondheid Hamad Hassan is het ontslag “geen vlucht voor verantwoordelijkheid”.



Om 19.30 uur (plaatselijke tijd) zou de Libanese premier Hassan Diab een tv-toespraak houden. De voorbije dagen en uren stapten al vier ministers op uit de regering, na de zware explosie vorige week dinsdag in de haven. Daarbij vielen al zeker 160 doden. De explosie bracht ook massaal straatprotest op de been tegen de regerende politici.

In het weekend had Diab nog gezegd dat hij vervroegde verkiezingen zou voorstellen, om zo de situatie op straat in Beiroet te kalmeren. Normaal zou de volgende stembusgang in Libanon pas in 2022 doorgaan.

Maar de ministers van Justitie (Marie Claude Najm) en van Financiën (Ghazi Wazni) hebben vandaag hun ontslag ingediend. Ze volgden het voorbeeld van de ministers van Informatie (Manal Abdel Samad) en van Milieu (Damianos Kattar), die gisteren al hun portefeuilles inleverden. Dat verhoogde de druk op Diab nog verder.

De precieze oorzaak van de tragedie van vorige week dinsdag is nog niet bekend, maar het explosieve ammoniumnitraat dat de enorme schade aanrichtte, lag al jaren in de haven in een loods die daar niet geschikt voor was. Douane en havenautoriteiten hadden er vaak op aangedrongen het levensgevaarlijke spul weg te halen, maar hun oproepen kregen geen gehoor. Het goedje lag er opgeslagen nadat het door justitie in beslag was genomen.

Nog voor de explosie verkeerde Libanon al in een diepe economische en politieke crisis die tot veel protesten heeft geleid. Betogers keren zich nu ook tegen de regering omdat ze die als nalatig en corrupt beschouwen en verantwoordelijk houden voor de ramp.

