“Volgende stap is volledige lockdown”: Nederland verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni jv

23 maart 2020

19u38

Bron: ANP 0 De Nederlandse regering verbiedt alle bijeenkomsten tot 1 juni, en dat zonder ondergrens van honderd personen. Dat heeft minister van Justitie Ferd Grapperhaus aangekondigd na het crisisberaad van enkele ministers.

Aanvankelijk waren alle bijeenkomsten tot 6 april verboden. Burgemeesters kunnen ook specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen, en er kunnen boetes opgelegd worden aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.

Een volgende stap in de strijd tegen corona is een volledige lockdown, maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Dat zei premier Mark Rutte.

In het crisisberaad werden aanvullende en strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Als dit niet werkt, is het hele land op slot gooien de volgende stap, zei Rutte. “Ik hoop dat dat niet nodig is.”

Het zijn geen leuke maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat gaf minister Ferd Grapperhaus toe. “Maar als we hier doorheen zijn met z’n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven”, zei hij.

De minister zei dat “de sleutel tot succes in ons eigen gedrag ligt”. Grapperhaus hekelde het gedrag van een aantal mensen afgelopen weekeinde die toch massaal bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld op stranden of bij bouwmarkten. “Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand.”

Boetes tot 400 euro voor overtreders

Er komt ook een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor kunnen burgemeesters specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Ook kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen, kondigde minister van Justitie Ferd Grapperhaus aan na het crisisoverleg.

Via die noodverordening krijgen burgemeesters de mogelijkheid sneller op te treden. Als mensen met zijn drieën buiten lopen en geen anderhalve meter afstand houden, kan hierop worden gehandhaafd. Burgemeesters kunnen ervoor kiezen “forse boetes”, tot 400 euro, uit te delen aan mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

Ze kunnen bijvoorbeeld “stranden, parken en campings” sluiten als dat noodzakelijk blijkt voor de volksgezondheid. Dat is overigens pas aan de orde als deze locaties zelf onvoldoende maatregelen hebben getroffen.

Winkels kunnen ook verplicht worden een “scherp deurbeleid te voeren” om ervoor te zorgen dat klanten binnen genoeg afstand van elkaar houden. “Winkels die zich er niet aan houden, kunnen door de burgemeester gesloten worden”, zegt Grapperhaus.