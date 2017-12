"Volgende halte, Donald Trump": Israël wil treinstation aan Klaagmuur naar Amerikaanse president vernoemen TT

13u04

De Klaagmuur in Jeruzalem. Israël zal een nabij de Klaagmuur in Jeruzalem te bouwen treinstation naar de Amerikaanse president Donald Trump vernoemen, zo heeft minister van Verkeer Israel Katz vandaag bekendgemaakt.

Israel wil hulde brengen aan de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, nadat die op Sinterklaasdag had gezegd Jeruzalem als hoofdstad van Jeruzalem te erkennen en zijn ambassade naar daar te verhuizen. "Het gaat om een moedige beslissing", aldus Katz, die Trump daarvoor dan ook wil belonen.

Het gaat om een station van de nog te bouwen hogesnelheidslijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem die aan de westelijke zijde van de Klaagmuur zal uitkomen. Volgens Katz zullen bezoekers zich op die manier snel naar "het kloppende hart van het joodse volk kunnen begeven: de Klaagmuur en de Tempelberg".

Er zouden volgens de plannen, die zich nog in de beginfase bevinden, twee stations gebouwd worden, verbonden door een drie kilometer lange tunnel onder het oude centrum van Jeruzalem. De kosten worden geschat op bijna 600 miljoen euro en de bouwwerken zullen vier jaar in beslag nemen. Tegenstanders vrezen voor een politieke en logistieke nachtmerrie wanneer er gegraven zal moeten worden in Oost-Jeruzalem, waar grote religieuze en politieke gevoeligheden spelen en voorzichtig met de archeologische waarde van de 3.000 jaar oude stad omgesprongen zal moeten worden.

Photo News De Klaagmuur, centraal in beeld, met daarachter de Tempelberg en de voor moslims heilige Rotskoepel.