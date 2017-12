"Voetbalcoach (27) dwong Caitlyn (17) met hem te vluchten" mvdb

00u08

Bron: People.com - wfox 0 Columbia County Sheriff’s Office. Voetbaltrainer Rian Rodriguez (27) was een kleine week op de vlucht met Caitlyn Frisina (17). De minderjarige Caitlyn Frisina (17) die zes dagen lang op de vlucht was met haar voetbalcoach Rian Rodriguez (27) ging niet met hem uit vrije wil mee. Als ze weigerde, zou hij "haar leven verknoeien". Dat staat in onderzoeksdocumenten die journalisten van People.com konden inkijken.

Frisina klom in de nacht van zaterdag 25 op 26 november uit het raam van haar woning in Florida, pakte wat kleren en liet haar smartphone achter. Een fabrieks-reset had alle data gewist. Enkele uren later werden de twee in een tankstation in de staat Georgia opgemerkt, waar de minderjarige leerlinge 200 dollar uit een geldautomaat haalde.

Hun rode wagen van het merk Mercury stond geseind bij alle politiediensten aan de oostkust. Het duurde nog tot vrijdag vooraleer er een doorbraak kwam. De voetbalster en haar trainer werden door een agent tegengehouden nabij de stad Syracuse in de staat New York, zo'n kleine 2.000 kilometer van haar woonplaats. Rodriguez verzette zich niet bij zijn arrestatie.

Of de twee een seksuele relatie hadden, staat nog niet vast. Eén vriendin van Caitlyn heeft dit volgens de documenten aan de speurders bevestigd. Vast staat dat de jonge vrouw door de trainer onder druk werd gezet. Ze moest hem volgen naar het buitenland, vermoedelijk naar Canada, waar Rodriguez familie heeft wonen. Zo niet, zou hij haar leven verknoeien. De jonge vrouw was ten einde raad.

Zij aan zij met ouders

De politie in haar woonplaats Columbia County in Florida hield vandaag een persconferentie waar Caitlyn aanwezig was en zwijgend, zij aan zij naast haar ouders stond. Haar moeder kijkt er naar uit om met het hele gezin kerst te vieren.

Coach Rodriguez, die voor zijn trainingen samenwerkte met de vader van Frisina, is nog niet overgebracht naar Florida en zit nog in New York in de cel. De school waar hij de trainingen gaf, heeft hem ontslagen. De juiste aanklachten tegen de voetbaltrainer zijn nog niet bekendgemaakt.

wfox Caitlyn Frisina was vandaag met haar ouders aanwezig op een persconferentie in haar woonplaats Columbia County (Florida).