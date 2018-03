"VN-topman stak zijn tong in mijn mond om mij te kussen en wilde me naar zijn kamer sleuren. Als ik excuses aanvaardde zou ik promotie krijgen" Sven Van Malderen

30 maart 2018

18u11

Bron: CNN 0 "De assistent secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft me aangerand. Hij grabbelde me vast in de lift van een hotel, dwong me te kussen en probeerde me naar zijn kamer te sleuren." In een exclusief interview met CNN beschrijft UNAIDS-medewerkster Martina Brostrom wat haar drie jaar geleden overkwam tijdens een conferentie in Bangkok. "Mijn klacht werd echter nooit serieus genomen. Sterker nog: als ik zijn excuses aanvaardde, zou ik promotie krijgen."

Twee andere vrouwen komen nu met gelijkaardige verhalen op de proppen. Luiz Loures veegt alle beschuldigingen echter van tafel. "Ik heb mijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek, dat in totaal veertien maanden geduurd heeft. De slotconclusie was dat haar beweringen niet hard gemaakt konden worden."

Onzin, oordeelt Brostrom. "De enige reden waarom Loures vrijuit ging, is omdat UNAIDS-voorzitter Michel Sidibé hem een hand boven het hoofd hield."

Loures houdt nu op eigen initiatief al zijn taken bij de Verenigde Naties voor bekeken. "Dat vind ik een moedige beslissing", oordeelt Sidibé. "Al wie hem nu aanviel, vertoont een gebrek aan morele waarden."

Alarmbel

Verschillende mensen luidden in de voorbije jaren nochtans de alarmbel: Loures kleurde niet binnen de lijntjes, dat was algemeen bekend. "Het eerste wat ik tegen Michel zei, was dat zijn assistent een seksmaniak is. Dat wist iedereen. Hij probeerde niet eens om tegengas te geven", aldus een anonieme bron."Zo zie je maar: de reputatie van de VN moet vlekkeloos blijven, wat er ook gebeurt", voegt ngo-bestuurder Stephen Lewis toe.

"Mijn hele lichaam betast"

Flashback naar die bewuste avond in mei 2015: Brostrom was naar eigen zeggen al op voorhand gebrieft over de bedenkelijke reputatie van Loures. "En toch belandde ik na een receptie samen met hem in de lift. Hij duwde me tegen de muur en duwde zijn tong in mijn mond om me te kussen. Intussen was hij mijn hele lichaam aan het betasten, ook mijn borsten dus. Toen de liftdeur openging, probeerde hij me mee te sleuren naar zijn kamer." De vrouw kon zich echter losrukken en naar haar kamer vluchten. Enkele collega's bevestigden nadien dat ze die dag huilde en helemaal over haar toeren was.

Rechtstreekse chef

Brostrom diende op dat moment geen klacht in omdat ze vreesde voor represailles. Een jaar later bracht ze Sidibé naar eigen zeggen wel op de hoogte, iets wat hij ontkent. En nog eens enkele maanden later werd Loures plots aangesteld tot een van haar rechtstreekse chefs. Toen eiste de vrouw wel dat er een onderzoek zou volgen.

Tijdens de ondervragingen wees Loures echter alle beschuldigingen van de hand. "Brostrom had te veel gedronken. Zij begon me haar seksuele voorkeuren te vertellen en daagde me uit door te zeggen dat ik haar niet zou aankunnen", luidde zijn verweer.

Ziekteverlof

Sinds april vorig jaar 'geniet' Brostrom bijna constant van betaald ziekteverlof. Uit haar medische gegevens blijkt dat ze een posttraumatische stressstoornis overgehouden heeft aan het voorval. "Wat ik meegemaakt heb, mag niemand anders meer overkomen", klinkt het.

Malayah Harper, de coördinatrice van UNAIDS-programma's in Oeganda en Kenia, viel bijna van haar stoel toen ze het verhaal van Brostrom hoorde. Een jaar eerder was haar immers precies hetzelfde overkomen. "Hij leunde voorover in de lift om mij te kussen. Maar zoiets moet toch van twee kanten komen, dacht ik."

En ook een derde dame laat van zich horen, anoniem weliswaar omdat ze haar job wil behouden. "Hij stak zijn tong in mijn mond en ging met zijn handen tot in mijn blouse."

"Er deden genoeg grapjes de ronde over Loures", aldus een andere VN-bron. "Een voorbeeld? Als je enkele jongedames in korte rokjes zag, dan moest hij wel in de buurt zijn."

"Getuige en rechter tegelijk"

Tijdens een trip naar Stockholm drukte Sidibé haar plots op het hart om de zaak te laten vallen en excuses van Loures te aanvaarden. In ruil zou ze een mooie promotie krijgen. De vrouw liet het aanbod liggen, zodat het gerecht haar werk kon blijven doen.

Een woordvoerder van UNAIDS ontkent nu dat dat voorstel ooit op tafel gelegen heeft, maar Lewis weet genoeg. "Sidibé probeerde getuige én rechter tegelijk te zijn. Hoe gek kan het worden? Hoe kan je op die manier in godsnaam een rechtvaardig oordeel vellen?"

"Twee keer slachtoffer geworden"

"Mijn droomjob is een nachtmerrie geworden", besluit Brostrom. "Er zijn collega's die weigeren om tegen mij te praten. Enkele vrienden hebben me laten vallen. En dat alleen maar omdat ik dit verhaal in de openbaarheid gebracht heb. Ik zou heel graag weer voor de VN willen werken. De strijd tegen aids is mijn roeping, meer dan ooit geloof ik in die missie. Maar dan moet de organisatie wel correct geleid worden. Nu ben ik twee keer het slachtoffer geworden: eerst op seksueel gebied door Loures, daarna op moreel vlak door Sidibé."