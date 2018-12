“Vluchtelingen in Australische detentiecentra kampen met extreme psychische problemen” IB

03 december 2018

06u41

Bron: Belga 0 De meerderheid van de vluchtelingen die verblijven in de buitenlandse detentiecentra van Australië op het eilandstaatje Nauru, lijdt aan "extreme" en "onmenselijke" niveaus van psychische problemen. Dat stelt Artsen Zonder Grenzen (AZG) vast in een alarmerend rapport.

In het nieuwe rapport, dat de titel ‘Oneindige wanhoop’ kreeg en vandaag werd voorgesteld, zegt de internationale ngo dat zestig procent van haar patiënten zelfmoordgedachten had en dertig procent zelfs al geprobeerd had om zichzelf van het leven te beroven. Onder hen waren kinderen niet ouder dan negen jaar.

Zeer ernstige psychische problemen

AZG, dat ook projecten heeft waarbij ze slachtoffers van foltering bijstaat, zegt dat de psychische problemen die ze vaststelde op Nauru bij de ergste zijn die ze al gezien heeft. De groep gaf op Nauru vluchtelingen en inwoners gratis medische zorg van november 2017 tot oktober 2018. Daarna dwong de regering in Nauru AZG abrupt om het land te verlaten.

lees verder onder de foto:

Extreem lijden

AZG zegt dat het extreme lijden van de migranten, van wie een groot deel erkend is als vluchteling, "te wijten is aan het Australische beleid van buitenlandse procedures van onbepaalde duur".

Aanslepende procedures

Sinds 2013 heeft Australië als beleid om migranten en asielzoekers die het land per boot proberen te bereiken op te sluiten in buitenlandse detentiecentra op Nauru en Manus, een eiland van Papoea-Nieuw-Guinea. Ze blijven er jarenlang opgesloten, terwijl hun procedures aanslepen.

Australië krijgt felle internationale kritiek voor dat beleid. Onduidelijk is hoeveel migranten er opgesloten zitten in Manus en Nauru, want de Australische regering geeft daarover geen precieze cijfers vrij.