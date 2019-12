“Vliegtuigje met twee Belgen en jongen (11) aan boord gecrasht op woning in Argentinië” HAA

07 december 2019

11u24

Bron: Belga 0 Een vliegtuigje dat bestuurd werd door een Belg is donderdagavond op het dak van een huis in San Fernando terechtgekomen, vlak bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Alle vier de inzittenden overleefden de crash, zo melden lokale media.

Het toestel werd bestuurd door een 46-jarige Belg en was opgestegen in Brazilië. Mogelijk viel de Cessna zonder brandstof, waarna het terechtkwam op een woning op slechts enkele honderden meters van de luchthaven in San Fernando, nabij Buenos Aires.

Aan boord zaten in totaal vier personen, onder wie ook een 70-jarige Belgische passagier. De twee andere passagiers, onder hen ook een 11-jarige jongen, hadden naargelang de bron de Colombiaanse of de Braziliaanse nationaliteit. Het viertal kwam als bij wonder ongeschonden uit de crash.

Ook in het huis, dat nog in aanbouw was, vielen geen gewonden, melden lokale media nog.

Cessna se impacta contra vivienda en Argentina

La noche del 5 de diciembre, un monomotor Cessna 177 con matrícula PT-KIZ se estrelló contra una vivienda ubicada en San Fernando, Argentina. Afortunadamente, se reporta que los...#AméricaVuela #Accidentes https://t.co/Hx5dCzLmmv pic.twitter.com/0eQeZ18Bvr América Vuela(@ America_Vuela) link