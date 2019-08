‘Vliegende Fransman’ slaagt in tweede poging om Kanaal over te steken jv

04 augustus 2019

08u56

Bron: ANP/AFP 34 De Fransman Franky ‘raketman’ Zapata is er vanochtend in geslaagd om op een flyboard het 35 km brede Kanaal over te steken. Een eerste poging tien dagen geleden mislukte.

De 40-jarige Zapata, een voormalige jetski-kampioen, vertrok om 8.15 uur vanop Sangatte, in het noorden van Frankrijk, voor een tweede poging om met een flyboard, een zelf ontworpen plank met straalmotoren onder, het Kanaal over te steken. Halverwege tankte hij kerosine bij en ongeveer 20 minuten later landde hij op St. Margaret’s Bay bij Dover. Daar zwaaide Zapata vanaf zijn board naar de mensen die hem onthaalden.

Het board werd voortgestuwd door vijf mini-turbomotoren, waarmee dan tien minuten gevlogen kon worden totdat de brandstof moest worden aangevuld. Om Het Kanaal over te steken moest Zapata dus een tussenstop maken om te tanken, waarbij hij moest landen op een platform. Door de golven bewoog het platform op 25 juli echter en miste Zapata het dek op enkele centimeters na. Hij kwam in het water terecht en moest gered worden. Met zijn flyboard vliegt hij aan ongeveer 140 km/uur 15 à 20 meter boven het zeeoppervlak. Volgens Zapata zelf bereikte hij een topsnelheid van tussen 160 en 170 kilometer per uur.

“De laatste vijf tot zes kilometer heb ik er echt van genoten. Of dit een historische gebeurtenis is of niet, ik ben niet degene die dat beslist, de tijd zal het leren. We hebben drie jaar geleden een machine gemaakt en nu zijn we het Kanaal overgestoken”, vertelde een huilende Zapata aan verslaggevers bij aankomst.

De bedenker van het flyboard zorgde al voor sensatie toen hij op de Franse nationale feestdag over de Champs-Elysées vloog.

Meer over Zapata

sport

Kanaal