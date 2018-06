'Virusventilatortje' zorgt voor opwinding tijdens top Trump en Kim David van der Heeden

12 juni 2018

09u01

Bron: AD.nl 1 In aanloop naar de nu al legendarische ontmoeting tussen president Trump en zijn Noord-Koreaanse collega Kim Jong-un raakten de gemoederen flink verhit. Zelfs nu beide heren elkaar hoffelijk de hand hebben gedrukt, lopen de temperaturen flink op, letterlijk dan. Reden om alle aanwezige journalisten bij de top in Singapore een usb-ventilatortje te geven. Toch houdt niet iedereen het hoofd koel na deze goedbedoelde geste.

Het ontbreekt de verzamelde pers aan niets tijdens de ontmoeting van Trump en Kim. De dames en heren van de media worden goed gevoed en ook een zogenaamde goodiebag ontbreekt niet. In het gratis tasje zit een flesje water met de portretten van beide leiders, een handig brochure met wat er te beleven valt in de regio én een ventilatortje dat in de usb-poort van de schootcomputer past.



Het onschuldig ogende blauwe wappertje is een knipoog naar de warmte die in Singapore tot grote hoogten kan stijgen. Maar niet iedereen is even gelukkig met de 5-volts koelpropeller, zelfs niet bij de 33 graden die het kwik al aantikt. Vooral databeveiligers, al dan niet voorzien van aluminium hoedjes, schreeuwen moord en brand om het ronddraaiende weggevertje.

Amanda Drury on Twitter Media goody bag: Mini USB fan, hand-held fan with #TrumpKim on either side to blow around all the hot air.... and a fun guide to Sentosa. NB: that's not the delegations playing beach volleyball.

Malware

Boze tongen beweren dat de onschuldig ogende ventilator malware zou kunnen installeren op de computers van de journalisten. "Plug het niet in, gooi het weg", twittert Washington Post-journalist Barton Gellman, die na de ontboezemingen van klokkenluider Edward Snowden het debacle rond de Amerikaanse geheime dienst NSA versloeg.



Techneuten onderschrijven Gellmans angst. Het is heel goed mogelijk dat de blauwe apparaatjes je meer toeblazen dan wat frisse lucht. "Het is zeker een veiligheidsrisico", zegt professor Matthew Warren tegen Mashable. Warren doceert cyberveiligheid aan de Australische universiteit Deakin. "Er zijn voorbeelden waarbij usb-apparaten zijn gehackt of gebruikt om gevaarlijke software over te brengen."

Journalists at #TrumpKimSummit got this USB fan.



PLEASE PLEASE please don’t plug it into a computer. Have an infosec pro (@wmckinley @runasand?) examine it first. https://t.co/gJ50EtW8Dl Cyrus Farivar(@ cfarivar) link

Persvrijheid

Zodra een computer besmet raakt met de via de usb-poort overgebrachte software zouden kwaadwillenden het ding over kunnen nemen. Of simpelweg meekijken met wat de gebruiker zoals online doet. Een scenario dat niet heel onaannemelijk is zodra Noord-Korea in combinatie met persvrijheid ter sprake komt.



Ook gastland Singapore heeft er een handje van om vrij internetgebruik aan banden te leggen. De stadstaat weert niet alleen digitale vunzigheid, maar is ook niet erg happig op politieke content. Voorzichtigheid is dus geboden, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het ventilatortje niet meer is dan dat. Een leuk hebbeding en nu al gewild aandenken aan een historisch moment.

So, um, summit journalists. Do not plug this in. Do not keep it. Drop it in a public trash can or send it to your friendly neighborhood security researcher. Call any computer science department and donate it for a class exercise. I’d be glad to take one off your hands, btw. https://t.co/vz8xjUIjVz Barton Gellman(@ bartongellman) link

Jeremy Bowers on Twitter RE-UPPING FOR THE MORNING CROWD IN SINGAPORE. DON'T PLUG THE FAN INTO YOUR COMPUTER UNLESS YOU WOULD LIKE TO EXPERIENCE SOME CUSTOMIZED MALWARE. https://t.co/y8QUxeUG8r

Harald Doornbos on Twitter 13/ Handig. In de persmap voor de #KimTrumpSummit zit een mini usb fan. Handig om koel te blijven tijdens het schrijven. Het is hier in Singapore idd vrij heet. 33°C of zo. Maar haalt het niet bij Dubai, koning van de oven.