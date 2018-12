“Vijanden van Allah”: twee toeristes in Marokko brutaal vermoord, alle sporen wijzen naar IS



IB TT SVM

20 december 2018

12u08

Bron: Belga, Radio 1, AFP 39 De twee Scandinavische toeristes die in het Atlasgebergte in Marokko dood zijn aangetroffen, zijn hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer geworden van een terreuraanslag. Dat zeggen de Marokkaanse veiligheidsautoriteiten. Vier verdachten werden opgepakt. De Deense inlichtingendiensten voegen er nog aan toe dat alle sporen naar IS wijzen.

De moord op één van de dames werd immers gefilmd, een dader spreekt daarbij herhaaldelijk de woorden ‘vijanden van Allah’ uit. Hij heeft het daarnaast ook over wraak voor onze broeders in (de Syrische stad; nvdr) Hajine. Onderzoek wees uit dat de beelden authentiek zijn. Een officiële opeising is er vooralsnog niet.

Volgens het parket hebben de vier gearresteerde mannen banden met een terreurgroep. Eén van de verdachten werd dinsdag opgepakt in Marrakesh, drie anderen vanochtend.

De lichamen van de 24-jarige Louisa Vesterager Jespersen uit Denemarken en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen werden gevonden door Franse alpinisten. Ze bevonden zich op tien kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal.

“Geweld door messen”

Volgens de Marokkaanse autoriteiten hadden de twee “sporen van geweld door messen” aan hun hals. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou de keel van de Deense vrouw zijn doorgesneden en zou de Noorse zijn onthoofd.

“Wij kennen de omstandigheden niet. Maar veel wijst erop dat de brutale moord een terreurdaad was”, zei de Deense premier Lars Lokke Rasmussen. “En er is ook een video op sociale media.” De Noorse premier Erna Solberg sprak van een “brutale en zinloze aanval die wij veroordelen”.

De daders zouden in hetzelfde gebied verbleven hebben als de vrouwen en zouden hen mogelijk al eerder op de dag gestalkt hebben, voor ze de vrouwen in hun slaap verrasten en vermoordden. De Marokkaanse politie gaf foto’s van de verdachten vrij.

“Veiligheid stond voorop”

Het duo studeerde samen aan de universiteit en was op 9 december vertrokken voor een reis die een maand lang zou duren. “Veiligheid stond voorop bij mijn dochter”, treurt de moeder van Ueland. “Die meisjes hadden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om zo’n trip te ondernemen.”

“Ik was er kapot van”, reageerde de moeder van Jespersen. “Toen ik die twee agenten aan de deur zag wist ik meteen hoe laat het was.”

“Ze hadden het naar hun zin”

De baas van een restaurant had de vrouwen nog bediend de dag vooraleer ze vermoord zouden worden. “Ze hadden het naar hun zin. Ze zeiden dat ze de Toubkal wilden beklimmen, de hoogste berg van het Atlasgebergte. Ik raadde hen aan om een lokale gids mee te nemen, maar die hadden ze naar eigen zeggen niet nodig. De politie heeft onze camerabeelden opgevraagd. We snappen niet hoe iemand tot zoiets in staat kan zijn, zoiets vreselijks is hier nooit eerder gebeurd.”

De streek behoort tot de toeristische trekpleisters van Marokko. Het land is diep geschokt door de moorden. Het aantal toeristen groeit al jaren, vorig jaar bezochten meer dan 11 miljoen toeristen het Noord-Afrikaanse land.